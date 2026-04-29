El Parlamento pide al Gobierno reducir el IVA de los productos agrarios

Comisión de Agricultura - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia ha aprobado instar al Gobierno central a que aplique medidas urgentes para reforzar la competitividad y mejorar la situación del sector agroganadero gallego, con el fin de minimizar los efectos de la guerra de Irán.

Esta petición incluye la reducción del IVA aplicable a productos agrarios, así como a los principales insumos necesarios para la actividad agrícola y ganadera.

"Solicitamos medidas más ambiciosas que ayuden a paliar los efectos negativos que esta guerra está acarreando", señala la diputada popular Cristina Campero en la Comisión de Agricultura.

Por otra parte, en esta comisión también ha salido adelante otro acuerdo del PP en el que se pide al Gobierno gallego el fomento de las Agrupacións Forestais de Xestión Conxunta para garantizar líneas estables de financiación y avanzar hacia un modelo más cooperativo y eficiente.