El Parlamento pide subvenciones específicas para la promoción de productos de proximidad en mercados locales

Insta al Ministerio de Agricultura a suaviza los requisitos de ayudas para la promoción del vino en terceros países

El Parlamento de Galicia insta a la Xunta a incentivar la promoción de productos de proximidad en los mercados locales de los municipios gallegos mediante apoyos y subvenciones específicas dirigidas a esta finalidad. Esta propuesta del PP ha salido adelante con votos a favor de BNG y Democracia Ourensa, con la abstención del PSdeG.

En la Comisión de Agricultura, la diputada popular Nicole Grueira ha señalado que esta iniciativa busca mostrar el "fuerte compromiso" con los productos de calidad diferenciada y de proximidad.

Considera que estos productos son "los mejores embajadores de Galicia". Por ello, ha indicado que ha traídos pimientos de Mougán para "presumir" de este producto.

Durante el debate, Secundino Fernández (BNG) ha criticado que esta iniciativa fue registrada hace un año en la Cámara por los populares y han tardado este tiempo en debatirla por el "interés nulo" en ella. También recrimina que "no hay" líneas de ayudas en este sentido.

Por su parte, Lara Méndez (PSOE) opina que "se necesita de una estrategia y no microiniciativas llenas de burocracia". También ha aprovechado esta iniciativa para denunciar que Elena Candia (PP) "va vendiendo subvenciones", al tiempo que ha acusado al Partido Popular de "clientelismo y políticas caciquiles".

Estas palabras han sido replicadas por Grueira con que "hay que tener cara" para que una representante socialista de Lugo hable de "uso partidistia" con una Diputación que "reparte dinero público solamente a alcaldes socialistas", "en lo que va de año siete millones", dice.

Armando Ojea (Democracia Ourensana) ha reclamado al Gobierno gallego apoyo para los productos de la provincia de Ourense, puesto que defiende que "necesitan de la Xunta la misma promoción que los productos del litoral".

OTRO ACUERDO DEL PP

En esta comisión también ha salido adelante un acuerdo impulsado por el PP --con apoyo de BNG y DO, y con abstención del PSdeG-- en el que la Cámara insta a la Xunta a demandar al Ministerio de Agricultura que suavice los requisitos y la tramitación de ayudas para la promoción del vino en terceros países.

Juan Casares (PP) advierte de que "los beneficiarios deben presentar un programa con las actuaciones a desarrollar, con un nivel de previsión y de capacidad de gestión que pocas bodegas poseen, y sufren penalizaciones sobre los cambios de estos programas aprobados".