El paro del transporte golpea al campo: sin recogida de leche y riesgo de muerte de animales

Organizaciones agrarias gallegas avisan de "dificultades" para que carnes y productos de huerta lleguen a supermercados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Organizaciones agrarias y cooperativas han alertado de los problemas que acarrea para el campo gallego el paro en el transporte, ya que la industria dejará de recoger leche desde este jueves, 17 de marzo, al tiempo que se viven "dificultades" para abastecer a supermercados de carnes --como pollo y cerdo-- y productos de huerta.

En rueda de prensa conjunta en Santiago de representantes de todo el sector, el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, advierte de que si no hay una solución inmediata, se vivirán situaciones "dramáticas", entre las que ha citado "muertes de animales" por falta de alimentación.

Tras dejar claro que se muestran "comprensivos" con el derecho a huelga de los transportistas, ha reclamado que se cumplan con los servicios mínimos de recogida de leche y alimentos perecederos. Explica que ganaderías intensivas de cerdos y pollos están al "límite de no tener alimentación" para los animales. También en el caso de los rumiantes hay problemas con la llegada de materia primas para la fabricación de piensos.

"Hay zonas donde ya hay problemas de abastecimientos", dice Roberto García sobre la falta de materia prima para esos piensos necesarios en unas 2.500 granjas de cerdos, conejos y pollos.

En este línea, García sostiene que esa protesta de transportistas no puede "ser a costa de dificultad de abastecimiento de alimentación" de la sociedad. Así, "preocupa" el anuncio de que las industrias dejarán de mandar camiones a recoger leche, dado que la capacidad de almacenamiento de las explotaciones "apenas llega a dos días".

Precisamente, la industria láctea española ha anunciado que se ve abocada a suspender su actividad trasformadora como consecuencia de la huelga de transportes que se viene desarrollando en los tres últimos días en España, según ha informado la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) en un comunicado.

SERVICIOS MÍNIMOS

En esta línea, el presidente de la Asociación Agraria de Galicia, Francisco Bello, ha señalado que "no puede ser que no se hayan establecido unos servicios mínimos" por la "improvisación". Emplaza a que haya diálogo y que "no muera un solo animal por falta de alimentación".

Al respecto, el responsable de Agaca, Higinio Mougán, ha lanzado una petición a la Delegación del Gobierno con el fin de que ponga en marcha "convoyes" para que se garantice el trabajo de transportistas que no están de huelga y que "no se paralice el sector". "Estamos acercándonos día tras día a una situación catastrófica", avisa.

Por su parte, la secretaria xeral del Sindicato Labrego, Isabel Vilalba, deja claro que esta es una situación "realmente crítica", por lo que pide garantizar las "necesidades vitales de seres vivos", lo que tiene que estar recogido en unos servicios mínimos, igual que la salida de alimentos perecederos.

Igualmente, el coordinador de la Federación Rural Galega (Fruga), Manuel Dacal, llama a la "intervención" de las administraciones para buscar soluciones, en un contexto de "tormenta perfecta" que puede llevar a que "muchas explotaciones se vean obligadas a cerrar".