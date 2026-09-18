Planas asegura que el Gobierno trabaja para aprobar medidas que supongan una compensación al alza del gasóleo

MEDINA DE RIOSECO (VALLADOLID), 18 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este viernes que el Gobierno trabaja para aprobar "próximamente" medidas que supongan una nueva compensación a la subida del precio del gasóleo hasta el máximo que permite la Comisión Europea.

Planas ha explicado en concreto que trabaja con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y con el Ministerio de Hacienda para dar respuesta a las peticiones de las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) de las que ha asegurado ser "perfectamente consciente".

El ministro ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas sobre la convocatoria urgente de movilizaciones en toda España anunciada este viernes por Asaja, COAG y UPA en protesta contra la subida "inasumible" del precio de los combustibles, que sitúa al sector en "una situación límite", han advertido las OPA.

Planas ha recordado al respecto que España ha conseguido que la Comisión Europea autorice hasta el 31 de diciembre un techo máximo para compensar con ayudas de Estado hasta el 70% del incremento que se haya producido en el gasóleo agrícola y en el gasóleo pesquero, sobre lo que trabaja ahora su departamento con los de Economía y Hacienda.

El titular de Agricultura ha trasladado su máximo respeto a las decisiones de las organizaciones profesionales agrarias pero ha aprovechado la ocasión para recordar que el precio del petróleo, de los fertilizantes, del gas o del amoníaco no depende del Gobierno y sí de los mercados internacionales, "como en tantas cosas en el mundo actual".

Planas ha realizado estas declaraciones en su visita este viernes a las obras de mejora en la Comunidad de Regantes del Canal Macías Picavea.