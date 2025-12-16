Planas celebra la "cooperación técnica y diplomática" de China al fijar los aranceles contra el cerdo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado la "buena cooperación técnica y diplomática" que se ha mantenido con China a la hora de fijar los aranceles contra el cerdo de la Unión Europea como parte de una investigación 'antidumping' iniciada hace un año por las autoridades chinas".

"Hemos conseguido minimizar el resultado final de esta investigación 'antidumping'", aseguró el titular de Agricultura en declaraciones a los medios.

Planas ha explicado que la cifra media de aranceles se sitúa en el 9,8% para las empresas españolas, frente a la media general del 19%, algo que se ha conseguido gracias a la "transparencia total" del sector, que ha facilitado toda la información solicitada.

Otro factor que ha pesado en esta decisión, según el ministro, ha sido que "España inspira confianza" en un momento en que el comercio internacional se encuentra en una fase de disrupción.

A su juicio, asegurar el mercado chino para el sector porcino "es prioritario" y las tasas que finalmente ha fijado China "es una cifra asumible dentro del conjunto de las exportaciones españolas".

No obstante, y aunque son aranceles definitivos que se extenderán durante los próximos años, el ministro ha avanzado que se trata de una decisión "reversible".

Con todo, Planas espera que Bruselas, por haber sido más crítica en su análisis sobre los aranceles contra el cerdo de la región, reclame la decisión de las autoridades chinas.

En su caso, agregó, la Comisión Europea mantiene un punto de vista de defensa global de los intereses de la Unión Europea y contesta la imposición de aranceles por parte de cualquier país y situación.

PESTE PORCINA

En paralelo, Planas ha señalado que los diez casos positivos nuevos de Peste Porcina Africana (PPA) han sido localizados en la misma zona de seis kilómetros acotada y que las autoridades catalanas están, desde el punto de vista práctico, asegurando la perimetración de la zona y su control.

"Esperamos que eso debe continuar en el tiempo para permitir avanzar en las modalidades que ellos decidan", afirmó.