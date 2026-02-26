Planas destaca que se ha contenido y erradicado el brote de peste porcina (PPA) sin explotaciones afectadas

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con representantes del sector porcino, a 1 de diciembre de 2025, en Madrid (España). Se ha detectado un brote de peste porcina africana en jabalíes en la sierra de Collserol - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este jueves que España ha conseguido contener y erradicar los brotes de peste porcina africana (PPA) que, según ha aclarado, han estado vinculados a la fauna salvaje, en concreto a jabalíes, sin que "ninguna explotación se haya visto afectada".

"Cruzo los dedos como ustedes para que no la tengamos", ha aseverado el ministro que ha advertido de que España no puede desfallecer en la lucha contra esta enfermedad.

Planas ha destacado además que España es "un país tan serio, tan riguroso y con tanta reputación a nivel internacional" que a pesar de tener un brote de peste porcina está exportando el 80% de lo que exportaba antes y tiene el 82% de los certificados abiertos a nivel internacional.

"Eso, si no fuéramos lo que somos, no lo haríamos", ha reivindicado el ministro que se ha comprometido a trabajar para volver "cuanto antes" al estatus de país libre de peste porcina.

