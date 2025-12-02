Planas, tras los nuevos casos de peste porcina, asegura que "no cambia ni el diagnóstico ni los protocolos"

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado, tras confirmarse este martes siete nuevos casos de peste porcina africana en jabalíes dentro del radio del primer foco, que su aparición "no cambia ni el protocolo ni el diagnóstico", al tiempo que sigue abogando por "no bajar la guardia".

En concreto, Planas ha explicado antes de comparecer en el Pleno del Senado que en los últimos días se han encontrado un total de 40 cadáveres de jabalíes en la zona perimetrada, de los cuales han dado positivo nueve, tras los dos primeros del pasado viernes y los siete comunicados hoy por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

"No cambia ni el diagnóstico, ni los protocolos de actuación. Vamos a continuar sin bajar la guardia, actuando, porque tenemos este foco localizado", ha subrayado.

En cuanto a las actuaciones en granjas de cerdo, se han visitado las explotaciones de ganado porcino localizadas en el área de 20 kilómetros en torno la zona infectada, sin que se haya detectado sintomatología ni lesiones compatibles en ninguna de ellas. "Según la información que recibimos de la Generalitat de Cataluña, no hay ninguna explotación porcina que está afectada dentro de ese término", ha señalado Planas, que califica esta noticia de "positiva", pero "sorprendente".

Sin embargo, el titular del ramo no esconde que es probable que se conozcan más casos positivos en la zona perimetrada en los próximos días. "No descarto que como consecuencia del trabajo muy intenso que está llevando a cabo la UME, el Seprona de la Guardia Civil, los guardias rurales, los mossos de escuadra, los policías locales se encuentren más cadáveres, pero lo importante es que tenemos encapsulado el espacio", ha subrayado.

Además, Planas ha precisado que ha sido el Gobierno de España el que ha llamado al equipo de emergencia veterinaria de la Comisión Europea (CE), que se han desplazado a la zona afectada para apoyar a las autoridades españolas a enfocar la lucha contra la PPA en núcleo urbano y en animales silvestres.

"Queríamos simplemente mostrar la intensidad del trabajo y la forma totalmente transparente de la tarea que estamos haciendo. Estamos ante una situación en la que continuamos teniendo mucho riesgo, por lo que no hay que bajar la guardia", ha zanjado.