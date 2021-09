Planas, "optimista" en alcanzar un acuerdo en la PAC en "tiempo y forma" para que sea aprobado por Bruselas

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha mostrado "optimista" en alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas en el plan estratégico nacional para conseguir la "mejor Política Agrícola Común (PAC) en tiempo y forma" para que la Comisión Europea pueda aprobarlo a lo largo del primer trimestre de 2022 para que agricultores y ganaderos puedan percibir las ayudas europeas.

El titular del ramo, en su comparecencia ante la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados, ha abogado por alcanzar un acuerdo. "Entiendo que los acuerdos no están de moda, pero soy de la cultura del acuerdo positivo. Trabajemos conjuntamente y sigamos conversando en la sectorial de octubre", ha señalado.

Planas se ha mostrado confiado en que el acuerdo llegue en octubre, cuando tendrá lugar una nueva conferencia sectorial tras la celebrada en julio en la que se impuso "el sentido de la responsabilidad, realismo y voluntad colectiva para lograr lo mejor para el medio rural".

"Hay que presentar antes del 31 de diciembre el plan nacional para que se apruebe a lo largo del primer trimestre de 2022. Si la Comisión Europea no lo aprueba, aquí no cobra nadie, me explico. Hace falta que se apruebe y que haya un consenso nacional sobre el tema", ha aseverado.

El titular de Agricultura ha reiterado ante los diputados que la aplicación de la futura PAC, que ha sido "muy elaborada", debe apoyar a la "gran inmensa media" de agricultores y ganaderos. "Hay que ayudar a quién lo necesita", ha recalcado.

Planas ha vuelto a indicar que la futura PAC tiene que ser "más justa, más sostenible y social", donde se debe impulsar además la digitalización y la innovación del sector primario.

"España juega en Primera División y forma parte de la 'Champions' y no podemos tener una orientación en ninguno de los aspectos que he mencionado que nos sitúe en tercera división. Si queremos tener futuro hay que avanzar en digitalización e innovación que ya está presente en el conjunto del sector", ha advertido.

El ministro de Agricultura ha compartido con los diputados la propuesta de plan nacional estratégico que presentó hace unos meses a las comunidades autónomas, abordando cuestiones como la definición de agricultor genuino, los ecoesquemas, la disminución de las regiones de pago, que pasarían de las 50 a un máximo de 20, o el pago distributivo, entre otros asuntos.

De esta forma, Planas ha señalado que los ecoesquemas supondrán más de 1.107 millones euros anuales en la futura aplicación de la PAC en España y su propósito es fomentar una agricultura y ganadería rentable y sostenible, que proporcione beneficios medioambientales tangibles.

El ministro ha insistido que en su diseño se contemplan prácticas sencillas de aplicar, pero con una aportación medioambiental clara, y que no será necesario acumularlos en una misma superficie, con lo que se evita que unos agricultores tengan ventajas sobre otros en función de las características de sus explotaciones.

"La apuesta medioambiental no es una opción, sino una obligación, pero que no debemos ver como una imposición, sino como una gran oportunidad", ha recalcado.

Por otro lado, el titular de Agricultura ha explicado que las ayudas directas vinculadas a la producción se aplicarán a sectores vulnerables desde el punto de vista social y económico, como la ganadería, en especial, la extensiva o al de producción láctea, así como cultivos proteicos o el olivar tradicional.

Así, ha avanzado que estos pagos cuentan con un presupuesto de 692,38 millones de euros anuales, de los cuales 543,2 millones de euros serán para ganadería y más de 149 millones de euros para la agricultura.

LEY DE LA CADENA ALIMENTARIA

Por otro lado, Planas ha mostrado su "gran preocupación" a los diputados por la ralentización de la tramitación de la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que está actualmente en trámite en esta comisión, ya que ha recibido una misiva de Bruselas en las que advierte a España de "incurrir en una dilación indebida de aplicación de la norma", por lo que España podría recibir un expediente de infracción.

"Enviamos el proyecto de ley a las Cortes, donde sigue en trámite en esta Comisión, y espero su remisión al Senado, para que vuelva al Congreso y se pueda aprobar, lo cual sería deseable para conformar que en España, que somos pioneros, no incurramos en un retraso en su aplicación", ha indicado a los miembros de la Comisión de Agricultura.

Planas ha indicado que este comentario no pretendía ser un 'tirón de orejas' a los diputados. "Mi observación ha sido de procedimiento, sus señorías son libres de poder opinar o hacer lo que estimen oportuno dentro de la ley y de la Constitución", ha matizado, tras la participación de los diputados.

El titular del ramo ha avanzado y respondido a la diputada de Coalición Canaria, Ana María Oramás, que en el marco de la tramitación de la disposición propondrá medidas específicas para el plátano de Canarias. "La intención del Gobierno de España en este tema es asegurar que la posición negociadora de nuestros productores se vea reforzada. Esté convencida de que vamos hacer todo lo necesario para que el futuro del plátano canario siga existiendo porque es fundamental", ha recalcado.

PP Y VOX CUESTIONAN LA SECTORIAL DE JULIO

Por su parte, la diputada 'popular', Milagro Marcos, ha lamentado carecer de información de lo ocurrido en la sectorial de agricultura del pasado mes de julio, por lo que ha pedido al igual que VOX el acta de la reunión que tuvo lugar el pasado 14 de julio en la sede del Ministerio de Agricultura.

"A tres meses de tener que enviar el plan a Bruselas, en España seguimos sin saber el impacto que tendrá en los bolsillos de ganaderos y agricultores españoles. Plantear que se alcance un acuerdo sin información no es un ejercicio de respeto y el fracaso estaba servido en la sectorial", ha indicado.

De esta forma, Marcos ha respondido a Planas que la "cultura del acuerdo la tienen todos y el PP también". "Pero el acuerdo no supone que uno proponga y el resto acate sin rechistar, todos tienen que ceder", ha señalado.

Por su parte, el titular del ramo ha instado a la diputada 'popular' a "bajar el tono", porque considera que "entre todos, al final lo que funcionan son solo los acuerdos". "Me han pedido la grabación y la transcripción de la sectorial, pero señorías, esto no es el 'caso Kitchen' donde son necesarias las transcripciones", ha asegurado.

En la misma línea se ha mostrado el diputado de VOX, Ricardo Chamorro, que ha cuestionado a Planas el "¿por qué se oculta el acta de la sectorial de julio?". "Lo que están haciendo en Bruselas y Madrid arruinarán al campo español", ha señalado.