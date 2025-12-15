Planas pide calma por la investigación de la peste porcina y evita dar detalles "por responsabilidad"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido calma ante la investigación en curso sobre la peste porcina africana (PPA), si bien "por responsabilidad" no ha querido dar información al respecto.

"Lo que hay que tener es calma y mantener las medidas de control", ha subrayado Planas en una entrevista en 'Las mañanas' de RNE, recogida por Europa Press, dado que los esfuerzos se centran en saber si el virus salió de un laboratorio.

En este sentido, Planas ha recordado que no afecta al consumo humano y ha celebrado también que no ha llegado a ninguna explotación porcina dentro del radio de control.

"Por el bien de todos, espero que pueda hacerse la luz y podamos saber de dónde viene, para corregirlo y también porque es muy importante de cara a la seguridad que damos a la Unión Europea (UE) y al resto del mundo", ha defendido el titular de Agricultura.

16 CASOS POSITIVOS

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) confirmó la semana pasada el positivo al virus de la PPA en otros tres jabalíes, que se han localizado en las inmediaciones de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

Con estos nuevos positivos, se confirma la presencia de la enfermedad en un total de 16 animales silvestres, según afirmó Agricultura.

Además, Además, se analizaron otros 115 cadáveres de animales encontrados muertos en el medio natural o en carreteras y vías ferroviarias en la zona infectada y sus alrededores, que han resultados negativos.