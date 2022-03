Planas pide al PP que en el nuevo periodo con Feijóo "arrime el hombro en pro de agricultores y ganaderos"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha instado al Partido Popular, que encara un nuevo periodo de la mano de Alberto Núñez Feijóo, a que "arrime el hombro en pro de agricultores y ganaderos" en estos complicados momentos en los que el sector está sufriendo el alza de costes energéticos y de materias primas que se han incrementado además por el conflicto bélico en Ucrania.

"Estamos en un momento muy difícil. En esta situación y en ese nuevo periodo de su partido, espero que arrimen el hombro en pro de nuestros agricultores y ganaderos. Tienen un problema, por lo que necesitan un periodo de desintoxicación muy largo, porque están abducidos por las ideas de la extrema derecha", ha asegurado Planas durante la sesión plenaria del Senado.

El titular de Agricultura ha vuelto a apelar a la unidad al PP en estos complicados momentos. "Tenemos una oportunidad, por favor reflexionen, porque es un momento de tremenda importancia y gravedad, donde estamos saliendo de una pandemia, sufrimos las consecuencias de una guerra en Europa y es un momento de sumar, no de dividir. Si lo hacen, van a encontrar la mano tendida del Gobierno, me gusta tender puentes y espero que ustedes vuelvan a ser el partido de Estado, que me parece que ahora no lo es", ha subrayado.

Además, Planas ha lamentado durante la interpelación del senador popular Jorge Domingo Martínez Antolín que el PP pueda gobernar en Castilla y León gracias a un acuerdo con VOX. "La verdad es que no entiendo el sentido de su interpelación, es un senador por una comunidad autónoma donde su partido está a las puertas de pactar con la ultraderecha. Entiendo perfectamente este 'totum revolution' de su interpelación, pero tengo dificultades de contestarle, porque el PP no defiende lo mismo en cada región y en cada provincia, lo que es algo sorprendente", ha subrayado.

Cuestionado por las movilizaciones convocadas por el campo español, que lleva semanas saliendo a la calle para protestar por la situación crítica que atraviesa, Planas ha mostrado su "inmenso respecto" a estas convocatorias de agricultores y ganaderos. "Lo que no se puede hacer es aprovechar las preocupaciones para provocar zozobra o manipularlas políticamente en la competencia entre PP y VOX porque se merecen respeto y no manipulación política", ha subrayado.

"Creo que es un momento particularmente serio y grave, en el que hay guerra en Europa, y en un contexto donde creo que deberíamos ser capaces de conseguir colectivamente responder de forma necesaria y seria a este momento y situación", ha recalcado.

De esta forma, Planas ha recordado al senador 'popular' que su Departamento está trabajando en la UE para lograr la flexibilización de mecanismos de importación de cereales de países terceros para paliar la dependencia que tiene el mercado nacional de estas materias primas de Ucrania y Rusia.

El titular de Agricultura se ha mostrado confiado en que se pueda encontrar una "solución a corto plazo" a estos problemas derivados por el conflicto bélico para lograr una "autonomía alimentaria" de la Unión Europea.

Por su parte, el senador del PP Jorge Domingo Martínez Antolín ha cuestionado a Planas sobre las causas por las que los agricultores y ganaderos se están manifestando continuamente en toda España y las soluciones que va a adoptar el Gobierno para evitarlas, así como sobre las repercusiones en el sector agrario de la invasión rusa de Ucrania y las medidas que tiene previstas para paliar las posibles consecuencias económicas en el sector.

"Cómo no se van a manifestar con las subidas de los precios de los combustibles o el de los fertilizantes, además les siguen subiendo la tasa de autónomos, la reforma laboral o el plan estratéico que presentó a Bruselas sin consenso. Le pedimos que pusiera en marcha un plan de choque ante la subida de costes, pero usted ni caso", ha cuestionado el senador 'popular'.

Además, Martínez también ha reprochado a Planas las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, asegurando que le "ha quitado un tercio de su Ministerio" con la parte de alimentación. "Cómo no van a estar enfadados los ganaderos si sigue habiendo ataques del lobo, que es un auténtico drama. Además, se tenía que haber manifestado en contra y exigido la dimisión de Garzón por el enorme daño que ha hecho al sector ganadero", ha indicado.