Planas promete prorrogar previsiblemente hasta diciembre las ayudas al campo por el alza de los carburantes

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ofrece una rueda de prensa tras una reunión con organizaciones profesionales agrarias y con Cooperativas Agro-alimentarias de España, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Planas se - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha prometido este martes prorrogar las ayudas al sector agroalimentario, incluida la compensación de los sobrecostes del gasóleo agrícola previsiblemente hasta el 31 de diciembre, ante lo que las organizaciones agrarias han respondido "defraudadas" y reclamando medidas de "mayor alcance".

Planas se ha reunido con los representantes de COAG, UPA, Unión de Uniones, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias para abordar la situación de los mercados internacionales y el impacto del actual contexto geopolítico sobre los precios de la energía y sus repercusiones en el sector primario, en una reunión que ha calificado de "positiva" y "constructiva".

Tras la misma, ha prometido prolongar las ayudas para compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola, con un límite temporal hasta el final del año actual, y "teniendo en cuenta los márgenes" existentes, en referencia a que hasta ahora se había aprobado un beneficio de 20 céntimos por litro y al límite máximo de compensación del 70% del sobrecoste en el gasóleo y los fertilizantes que ha autorizado la Unión Europea (UE).

Así, ha señalado al 31 de diciembre como posible "horizonte temporal", tanto por motivos presupuestarios como porque considera que es "lo razonable y realista".

PAGO MÁS DIRECTO Y SENCILLO DE LAS AYUDAS

Además, ha declarado que los fertilizantes son un tema "fundamental" sobre el que el Ministerio va a valorar cómo disminuir este coste, que es "importante" para los agricultores y ganaderos. El departamento también estudiará de cara al futuro un pago "más directo" y "sencillo" de las cantidades y cómo se puede contribuir fiscalmente en materia de gasóleo y fertilizantes.

Finalmente, ha anunciado una "fase de discusión" con el Gobierno para llevar las medidas al Consejo de Ministros del próximo martes y ha asegurado que seguirán teniendo un "diálogo regular" con las organizaciones y que se adoptarán las medidas "oportunas" para responder a esta situación, originada por la crisis en Oriente Próximo.

"Para el Gobierno de España el sector agroalimentario, nuestros agricultores y ganaderos, son estratégicos y van a contar con el apoyo del Gobierno en esta situación extraordinaria", ha declarado.

"Tenemos que tener una gestión razonable y prudente de las cuentas públicas --cosa que hemos hecho hasta ahora-- y además ser capaces de responder" a las demandas de los agricultores y ganaderos, ha afirmado Planas, antes de añadir que estos son "perfectamente conscientes del esfuerzo" del Ejecutivo ante una situación que no es "nada sencilla".

EL SECTOR PIDE MEDIDAS DE MAYOR ALCANCE Y ANUNCIA MOVILIZACIONES

Por su parte, los representantes de COAG, UPA, Unión de Uniones, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias han agradecido el "esfuerzo" y dicen mantenerse "expectantes" ante el próximo Consejo de Ministros, pero también se han mostrado "defraudados" ante la necesidad de medidas de "mayor alcance".

En concreto, el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, se ha mostrado "defraudado" por no conocer detalles concretos sobre las medidas y su alcance y ha avisado con mantener las protestas: "Antes de que acabe octubre estamos en la calle".

Antes de la reunión, los representantes de las organizaciones agrarias --COAG, UPA, Unión de Uniones, Asaja y Cooperativas Agroalimentarias de España-- habían reclamado un paquete "contundente" de medidas directas y "no coyunturales" con el fin de compensar la subida del precio del gasóleo y poder "seguir produciendo", para lo que pidieron que se involucrasen el Gobierno, las comunidades autónomas y la Unión Europea, al tiempo que amenazaron con movilizaciones si no había una solución.