Planas reitera a las cooperativas el compromiso del Gobierno en la defensa de la PAC

Reunión del ministro de Agricultura, Luis Planas, y Cooperativas de España - MAPA

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado este miércoles a los representantes de Cooperativas Agro-alimentarias el compromiso del Gobierno de España en la defensa de una Política Agraria Común (PAC) como clave para asegurar el futuro del sector.

En concreto, el titular de Agricultura ha indicado que para ello se debe contar con un presupuesto suficiente y adecuado, porque "los principios fundacionales de la PAC -hace ya más de 60 años- están de plena actualidad".

Planas ha reiterado en el encuentro con las cooperativas que las instituciones y los gobiernos tienen "el deber de salvaguardar la PAC y reivindicar su esencia: garantizar la seguridad alimentaria y asegurar un nivel de vida digno de agricultores y ganaderos" y más ahora, en un contexto geopolítico complejo.

El ministro de Agricultura ha destacado que "es importante mantener un presupuesto reservado al sector agrario, con, al menos, la misma cuantía que la actual", y que el sector necesita certidumbre.

De esta forma, ha reiterado que el Gobierno seguirá defendiendo una "regulación exclusiva y la máxima continuidad" con la actual PAC en cuanto al modelo de aplicación sobre la base de planes estratégicos, que tan buen resultado han dado en España, adaptándose a los diferentes modelos agrarios de las distintas comunidades autónomas.

En el encuentro con Cooperativas Agro-alimentarias, Planas ha reiterado que entre los argumentos para salvaguardar la PAC que "la actividad agraria es el sector económico que dinamiza el medio rural y contribuye al necesario equilibrio territorial".

En este aspecto, ha destacado el importante papel que tienen las cooperativas, ya que son empresas que "nunca se deslocalizan y que mantienen vivo el tejido rural", principalmente gracias a la agricultura y la ganadería, siendo un elemento "clave" para la valorización de las producciones a través de su puesta en el mercado.