Planas reitera que "no le gusta" la propuesta de Bruselas sobre la PAC y que la negociación será "complicada"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha vuelto a reiterar que la propuesta de la Comisión Europea para el próximo marco financiero 2028-2034 de la Política Agrícola Común (PAC) "no le gusta" y avanza una negociación "larga y complicada".

"No nos gusta y somos críticos con la misma. Tenemos una posición que defendemos de la mano de las organizaciones agrarias, cooperativas, organizaciones pesqueras y también de las comunidades autónomas. Vamos a tener un periodo largo y complicado de negociación", ha asegurado tras ser cuestionado en la sesión de control en el Congreso por la diputada de Esquerra Republicana, Teresa Jordà, por la posición del Gobierno español respecto a las afectaciones en el sector primario tras la propuesta de presupuesto europeo.

El titular del ramo ha reiterado que esta postura común de España cuenta con tres objetivos "fundamentales" como son "reconstruir ambas políticas que aparecen muy dispersas", además de "tener fondos suficientes" para estas políticas.

Planas ha recordado que en el caso de la agricultura son 293.700 millones de euros, lo cual supone una reducción, de entre un 15% y un 22%, mientras que en la pesca sería un tercio de los fondos anteriores.

El tercer objetivo es "eliminar los elementos de cofinanciación que pueden ser muy dañinos para el mercado interno y también para los intereses nacionales de España".

Respecto a la carta que ha remitido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen a cuatro grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, en las que hace unas "determinadas aperturas", Planas las valora "positivamente", pero considera que "son claramente insuficientes".

Cuestionado por la situación de la flota española y tras haberse reunido en el día de ayer con el comisario europeo de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Costas Kadis, Planas ha recordado que le ha exigido "más fondos".

Mientras que de cara a la reunión de cuotas y Tacs de los días 11 y 12 de diciembre en Bruselas, el titular de Pesca va a "luchar por incrementar para 2026 el número de días de trabajo de los pescadores en el Mediterráneo y también para éste", ha zanjado.