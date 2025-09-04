Planas traslada al comité de dirección de Agricultura la prioridad de mejorar el presupuesto de la PAC

El ministro llevará a cabo las gestiones para conseguir una mejora en la propuesta del Marco Financiero Plurianual 2028-2034

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presidido hoy la reunión del comité de dirección del ministerio para fijar los principales ejes de actuación en los próximos meses, entre los que se encuentra la necesidad de mejorar el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC).

Desde el Ministerio de Agricultura han asegurado que la prioridad estará centrada en las gestiones para conseguir una mejora en la propuesta del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 presentada por la Comisión Europea para la Política Agraria Común (PAC) y para la política pesquera.

Asimismo, el ministerio se propone crear un frente común en España con las comunidades autónomas y las organizaciones representativas de estos sectores "para defender en las instituciones europeas una mejor dotación presupuestaria de las políticas agraria y pesquera comunitarias, que den respuesta a las necesidades reales y retos que afrontan ambos segmentos".

Otra de las prioridades será la política comercial y arancelaria, así como los efectos de los incendios en el sector agrario. En esa línea, la repercusión para los productos agroalimentarios de aranceles del 15% impuestos por Estados Unidos, hacer frente a las consecuencias en el sector agrario de los incendios producidos en agosto y la configuración del pacto de Estado frente a la emergencia climática centrarán la gestión del ministerio en los próximos meses.

El departamento que dirige Luis Planas ha destacado que España aspira a "mitigar la repercusión" de los aranceles en los productos agroalimentarios en la negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Respecto al pacto frente a la emergencia climática, el ministro ha defendido que el sector agrario "debe jugar un papel fundamental", porque las actividades agrícolas, ganaderas y de selvicultura "contribuyen al mantenimiento del medio rural y al desarrollo ordenado de los núcleos rurales".

Durante estos meses, el Ministerio de Agricultura continuará también con sus iniciativas para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Alimentación, presentada el pasado mes de enero, y que constituye "uno de los ejes prioritarios" de la legislatura.

"El objetivo es propiciar una transición hacia un sistema alimentario más sostenible, rentable, innovador, competitivo y que responda a los desafíos actuales y futuros", ha indicado el ministerio.

Igualmente, el Ministerio de Agricultura avanzará en los trabajos de preparación del proyecto de Ley de Agricultura Familiar, tras la consulta pública previa que se realizó antes del verano, aunque sus contenidos estarán condicionados a la nueva normativa sobre la Política Agraria Común (PAC) que se negocie en la Unión Europea.

El comité de dirección ha contado con la participación, por primera vez, del nuevo director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García Muro, y de la nueva presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Silvia Capdevila, que fueron nombrados a final de julio. Tras la conclusión de la reunión, ha tenido lugar la celebración de un acto de toma de posesión de ambos.