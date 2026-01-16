El plazo de las ayudas gallegas para transformación y comercialización de productos agrarios abre este sábado

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este viernes la nueva convocatoria de la Consellería do Medio Rural en materia de transformación y comercialización de los productos agrarios, dotadas con casi 19 millones de euros hasta 2028, en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (Pepac).

Según ha detallado la Xunta en un comunicado, estas aportaciones tienen dos líneas subvencionables, una para inversión con objetivos ambientales y otra centrada en la concesión de aportaciones que aumenten el valor de las producciones agrarias.

Estas ayudas están destinadas a empresarios individuales o sociedades que sean o vayan a ser titulares de instalaciones objeto de esta ayuda, con la que podrán financiar tanto inversiones para la construcción y reforma de inmuebles cómo para la compra de maquinaria y equipaciones nuevos o programas informáticos, entre otros.

El plazo para solicitar estas aportaciones será de un mes a partir de este sábado, el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.