El plazo para solicitar las ayudas de la Política Agraria Común para 2026 comienza el próximo 1 de febrero

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo, 1 de febrero, y hasta el 30 de abril estará abierto el plazo para solicitar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de este 2026, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado.

Unos 585.000 agricultores y ganaderos pueden presentar la solicitud única, que este año contará con 4.897 millones de euros, 8 millones de euros más que en la campaña anterior.

Finalizado el plazo, podrán presentar una modificación de su solicitud entre el 1 y el 31 de mayo para indicar los posibles cambios. Además, si se detecta alguna información errónea, los agricultores y ganaderos podrán adaptar sus solicitudes sin penalización hasta el 31 de agosto.

Las ayudas que se podrán solicitar en 2026 son los regímenes de ayuda desacoplados, ecorregímenes en favor del clima y medioambiente, específicos de ayuda por superficie y ayuda a la renta asociada.

En cuanto a la solicitud, el Ministerio también ha informado de que debe presentarse en la comunidad autónoma en la que radique la explotación o la mayor parte de su superficie. En caso de no disponer de superficie, se presentará en la comunidad en la que se encuentre el mayor número de animales.

El 1 de febrero también se abre el plazo para las solicitudes de pago de las intervenciones de programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas, como ayudas por superficie y ganaderas.

También se podrá realizar la comunicación de cesión de derechos de ayuda básica a la renta y la solicitud de derechos para la reserva nacional de ayuda básica a la renta.

Todos los solicitantes deben presentar la "declaración gráfica" de las parcelas agrícolas de la explotación, de acuerdo con el Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (Sigpac). Asimismo, el ministerio mantiene a disposición de las comunidades autónomas la herramienta informática Sistema de Gestión de Ayudas (SGA) que permite la cumplimentación y tramitación de las solicitudes únicas.