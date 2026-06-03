SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha vuelto a pedir a la Xunta "responsabilidades políticas" por el incendio de Oímbra (Ourense), que calcinó en agosto del año pasado cerca de 24.000 hectáreas en la Comunidad, siendo el segundo fuego más grande de la historia de Galicia.

Fue el diputado nacionalista Secundino Fernández el que interpeló en el pleno de este miércoles del Parlamento gallego a la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, criticando la actuación "negligente" del Ejecutivo autonómico.

Según ha relatado, el incendio tuvo su origen en unas chispas provocadas por una maquinaria que estaba llevando a cabo labores de roza en una pista de titularidad municipal en pleno agosto, en una jornada en la que el índice de riesgo de incendios era extremo y no podría operar, a no ser que hubiese autorización expresa de la Consellería.

No obstante, ha insistido, esa maquinaria estaba contratada por al Xunta a través de la Empresa Pública de Servicios Agrarios Galegos (Seaga).

"¿Por qué estaba trabajando una maquinaria en ese periodo totalmente prohibido? ¿Había autorización para que el 12 de agosto trabajase? ¿Por qué Seaga no paralizó esa maquinaria? ¿Quién le dio las órdenes al trabajador?", ha preguntado Fernández, quien ha recordado que el operario fue detenido y está a la espera de juicio.

Por ello, se ha cuestionado si ningún responsable político va a dimitir, exigiendo el cese de la que era la directora de Seaga y en la actualidad directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal Luisa Piñeiro.

CONSELLEIRA

En su turno de respuesta, la conselleira ha recordado que la investigación de este incendio está judicializada, lamentando que los nacionalistas "vengan a declarar culpables" y traten de confirmar su idea previa "sin que hagan falta juicios".

Gómez ha querido contextualizar la situación que se vivió durante esas jornadas de agosto, con cerca de 50 incendios activos en toda Galicia, lo que supuso una "enorme presión operativa" de los dispositivos.

Pese a esto, ha dicho, el incendio de Oímbra tuvo una respuesta "inmediata", con un tiempo de reacción de 17 minutos, tres menos que la media.

La conselleira ha puesto en valor el esfuerzo de todos los que colaboraron en la extinción de ese fuego y ha asegurado que la Xunta colaborará con la justicia para que se aclare lo ocurrido. "Cuando termine la investigación, se actuará con total responsabilidad y con todas las consecuencias", ha sentenciado, pidiendo "menos oportunismo político" al Bloque.

Pese a esto, el diputado del BNG ha criticado las "explicaciones vacías y las excusas" de la Xunta. "Mucha propaganda y ni una sola frase de arrepentimiento", ha apostillado Fernández.