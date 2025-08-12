Pontón y Besteiro mandan su apoyo a los afectados por los incendios y a los efectivos de extinción

Una persona colabora en la extinción del incendio, a 12 de agosto de 2025, en Seixalbo, Ourense, Galicia. - Rosa Veiga - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han mandado su apoyo a los afectados por los incendios que se registran en la provincia de Ourense, así como a los servicios de extinción que trabajan en los diferentes fuegos que permanecen activos.

En un mensaje en la red social 'X', la líder de la oposición ha mostrado su "máxima preocupación" ante los incendios que se producen en Galicia, especialmente en Ourense.

"Todo el apoyo y fuerza a las personas que trabajan contra el fuego, su labor es imprescindible", ha señalado Pontón, que subraya que ahora la prioridad es apagar los incendios, pero ve "evidente" que se necesitan "medidas estructurales para evitarlos".

Mientras, Gómez Besteiro ha mandado fuerza para todos los vecinos que sufren "esta terrible ola de fuegos", entre los que ha mencionado los de los municipios de Maceda, Ourense, A Mezquita, Chandrexa de Queixa y Samos.

Asimismo, ha agradecido el trabajo de las brigadas y de la UME, además de los voluntarios y bomberos que "se dejan la piel cada minuto en esta lucha, arriesgando sus vidas". También ha aprovechado su mensaje para mandar un abrazo a la alcaldesa de Maceda, Uxía Oviedo de Dios, que este martes sufrió un accidente mientras inspeccionaba las zonas afectadas junto a personal autonómico.

Por último, el socialista ha pedido no olvidar que "la solidaridad de hoy debe ir de la mano de políticas que cuiden el monte y den vida al rural todo el año".