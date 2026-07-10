Pontón exige frenar la "eucaliptización" de Galicia y apostar por un monte "limpio, ordenado y multifuncional"

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, ofrece declaraciones a los medios durante una manifestación en favor de la preservación del río Ulla y la ría de Arousa, a 14 de junio de 2026, en Arousa, Pontevedra, Galicia. - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha instado a la Xunta a frenar la "eucaliptización" de Galicia y a apostar por un monte "limpio, ordenado y multifuncional" con el objetivo de "promover el dinamismo rural" y contribuir a "combatir los fuegos".

En declaraciones a los medios después de visitar la empresa Serrerías Rodríguez, en la localidad coruñesa de Valga, Pontón ha mandado un mensaje de apoyo a los familiares de las víctimas del incendio de Almería.

Así, ha aprovechado para recordar "la importancia que tienen las políticas de prevención". "En Galicia tenemos muchos deberes pendientes en ese sentido y lo que necesitamos es un gobierno que aprenda también de las tragedias", ha remarcado, en alusión a los incendios del pasado verano.

En esta línea, Pontón ha reclamado "un cambio de rumbo" en las políticas de la Xunta para el medio rural, un giro "de 180 grados" que, a su juicio, pasa por que exista "ordenación, planificación y un monte multifuncional", lo que ha contrapuesto al modelo del Ejecutivo de Alfonso Rueda, "que tiene convertidos los montes gallegos en un polvorín con su apuesta por el monocultivo del eucalipto".

SECTOR MADERA

En su visita a Serrerías Rodríguez, Pontón ha defendido que la planificación del monte es una de las medidas que contribuiría además a "impulsar el sector de los aserraderos".

Un sector que, ha subrayado, cuenta con "un gran potencial" y que en la actualidad tiene un volumen de empleo que supera los 7.000 puestos de trabajo.

Así, ha afirmado que el futuro del sector depende de cómo se planifique el monte, una planificación que, a su juicio, "debe frenar una expansión del eucalipto" que supera ya, ha advertido, "las previsiones que tenía el propio Gobierno gallego para el año 2030".

"Lamentablemente, el Gobierno del PP parece que no quiere poner freno a esa tendencia, sino que continúa con esa política de fomento de la eucaliptización de Galicia cuando realmente lo que necesitamos es apostar por otro modelo", ha criticado.

Por todo ello, la portavoz del BNG ha defendido la propuesta de los nacionalistas para desarrollar la cadena de valor monte-madera y ha avanzado que llevarán al Parlamento una iniciativa para que la Xunta utilice la madera como un elemento estructural en la construcción.