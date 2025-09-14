Pontón insiste en la dimisión de Rueda por "negligencia e incompetencia" ante la ola de incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reiterado este domingo la petición de dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como "máximo responsable" de lo ocurrido en la ola de incendios forestales de agosto por su "negligencia e incompetencia".

Así lo ha trasladado a los medios al inicio de la manifestación convocada este domingo en Santiago bajo el lema 'Lumes nunca máis'. Esta es, a su juicio, una muestra de la "indignación" de una ciudadanía que "no está dispuesta" a ver cómo Galicia "arde año tras año sin que nada cambie".

En este contexto, la líder de la oposición ha lamentado la "catástrofe ambiental, social y económica" que han supuesto estos hechos, lo que para ella tiene "responsables políticos".

"Los responsables son las políticas que llevó los últimos años el Gobierno del Partido Popular, que ha provocado el abandono de nuestro medio rural, que ha convertido el monte en un polvorín y que no ha aprendido nada a lo largo de estos años", ha censurado.

Así, ha acusado al Ejecutivo de Rueda de ir en la "dirección contraria" a la de "tomar medidas para proteger a la población y al monte". En ello fundamenta la petición de dimisión de Rueda, que ya manifestó en la última sesión plenaria en el Parlamento de Galicia.

Al presidente autonómico lo acusa de "negligencia e incompetencia" en la prevención y gestión de la crisis. "Y lo más grave, la negligencia de no querer aceptar sus responsabilidades", ha añadido.

Asimismo, ha calificado como "absolutamente temerario" que el Gobierno gallego diga que "no va a cambiar absolutamente nada", por lo que ve "incapacidad" a la hora de poner en marcha una nueva política forestal.

De esta forma, ha insistido en que es "necesario" un "cambio de rumbo", en el que se apueste por un monte "multifuncional" y se reduzca el impacto de especies pirófitas, así como se pongan las "medidas necesarias" para protegerlo. "Es posible hacerlo. Lo único que hace falta es voluntad política".