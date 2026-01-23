El PP afea a PSOE y BNG un "ecologismo radical" que "desprotege a los ganaderos" frente a los ataques del lobo

Paula Prado y otros dirigentes del PP durante el encuentro. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha afeado este viernes "ecologismo radical" a PSOE y BNG, a los que ha acusado de "hacer mucho daño" a los ganaderos que sufren el aumento de ataques de lobo en sus explotaciones.

Enfrente, ha reivindicado que el PPdeG trabaja "en la defensa del rural" y lleva años insistiendo "en que no se proteja más el lobo, porque así se desprotege al ganadero".

En una visita al ayuntamiento de Curtis, así se lo trasladaron también ganaderos afectados durante una reunión, donde Paula Prado estuvo acompañada por la coordinadora de Medio Ambiente del PPdeG, Marisol Díaz, el coordinador de Medio Rural, Avelino Souto, los diputados autonómicos Miguel Ángel Viso y Gonzalo Trenor, y el alcalde, Javier Caínzos.

La número dos de los populares gallegos mostró la "gran preocupación" del PPdeG por el sector ganadero tras "el aumento de los ataques del lobo que supuso la entrada de esta especie en el listado de protección especial (Lespre)".

"Una decisión inexplicable del PSOE, apoyada en reiteradas ocasiones por el BNG, que ya fue revocada hace unos meses pero que hizo y sigue haciendo mucho daño", ha lamentado.

Así, ha recordado que cada día hay en Galicia "nueve animales de media atacados por el lobo, con cientos de ganaderos afectados". Ante estas cifras, puso en valor las medidas puestas en marcha por la Xunta, para prevención y compensación de los daños.