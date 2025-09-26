El PP deniega iniciativas para ampliar ayudas por incendios y un plan extraordinario de recuperación en Ourense

Archivo - Vista de las casas destruidas tras el incendio, a 20 de agosto de 2025, en San Vicente de Arriba, Ourense, Galicia (España). Aunque la previsión general de los incendios que arrasan Galicia hoy, 20 de agosto, es positiva, al no haber aumentado e - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha denegado, en la Comisión de Agricultura, sendas propuestas de BNG y PSdeG que piden, entre otras cuestiones, una ampliación de las ayudas para afectados por incendios y un plan extraordinario de prevención y recuperación en la provincia de Ourense.

En la misma semana en la que el PPdeG ha tumbado en el Parlamento una comisión de investigación sobre la ola de incendios de este verano con más de 100.000 hectáreas arrasadas, los populares han vuelto a desechar iniciativas de la oposición relativas a estos fuegos.

Por un lado, el texto del Bloque solicitaba modificar la orden de ayudas a los afectados por la ola de fuegos para ampliar el plazo de solicitud, eliminar la "excesiva" burocracia y contemplar el lucro cesante para todas las explotaciones. También pide que no haya topes por pérdidas de producciones y granjas, además de mayores apoyos presupuestarios. Todo ello ha sido rechazado por el PPdeG.

El diputado del BNG Secundino Fernández (BNG) ha cargado contra la "desidia de proporciones nunca vistas" de la Xunta ante la catástrofe de los fuegos, que ahora acarrea un "grave problema de supervivencia" para el sector agroganadero y forestal.

Reprocha que el periodo de solicitud de ayudas termina el próximo lunes, lo que, por ejemplo, "restringe el plazo" a los afectados por el reciente incendio de Pantón (Lugo). También critica una "excesiva burocracia" para conseguir esos apoyos, que tacha de "insuficientes y de cara a la galería".

En cambio, Miguel Ángel Viso (PP) ha defendido que la línea de ayudas es "seria, eficaz y justa", por lo que "atiende a las necesidades reales". Asegura que "nadie va a quedar sin ayudas por falta de fondos".

El popular opina que estas peticiones "llegan tarde o son innecesarias", ya que la Xunta "no estuvo de brazos cruzados" y aprobó una orden de apoyos para que "ninguno quede atrás".

MEDIO RURAL "FALLÓ EN OURENSE"

Mientras, la diputada socialista Carmen García Dacosta (PSdeG) ha alertado de que la Ourense lleva años siendo "el epicentro" de los fuegos en Galicia. Apunta a que registró 6.618 incendios entre 2015 y 2024, a lo que se suma la actual ola de incendios en la que se estima más de 100.000 hectáreas, si bien no hay datos oficiales de afectación en la provincia.

La diputada socialista considera que la ciudadanía de Ourense y Galicia "merece respuestas", "no la improvisación y la desidia" del Gobierno gallego. "Urge poner sobre la mesa trabajos de prevención", avisa, pues critica que quedan sin ejecutar 11 millones para prevención este año, "y de ahí derivan las funestas consecuencias" de este año.

Advierte de que la Consellería do Medio Rural "falló en Ourense", por lo que exige identificar "cuáles fueron los errores que están detrás de la respuesta atropellada y superada desde el inicio" de la Xunta.

La proposición no de ley de los socialistas denegada demandaba un plan extraordinario de recuperación y prevención en Ourense con refuerzo de medios, así como diseñar antes de la campaña de 2026 una estrategia de mejora de la capacidad operativa de los distritos forestales y su coordinación.

También emplaza a presentar un informe sobre los medios y personal que estaba disponible en los distritos a 1 de julio de 2025, así como remitir a la Cámara una relación de los trabajos de prevención previstos para este año.

Por su parte, el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha denunciado en esta comisión que el sistema de coordinación de la Xunta "no funcionó" en los incendios en Ourense y critica que los populares rechazasen esta semana una comisión de investigación, la cual "sería importantísima".