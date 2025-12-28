PP y PSOE aplauden la simplificación de la PAC y el BNG exige "fondos suficientes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los eurodiputados Carmen Crespo (PP) y Nicolás Casares (PSdeG) aplauden la reforma de simplificación de la Política Agraria Común (PAC) destinada a reducir la carga burocrática para los agricultores, mientras el BNG hace hincapié en la necesidad de que se dote con "fondos suficientes".

La semana pasada, el pleno del Parlamento Europeo dio luz verde a una reforma que también busca reforzar el apoyo a las pequeñas explotaciones, mediante menos controles, mayor flexibilidad en los requisitos medioambientales y un aumento de las ayudas directas.

Al respecto, la eurodiputada del PP Carmen Crespo celebra el resultado al afirmar que "los agricultores podrán ahorrar hasta 1.600 euros al año en costes administrativos".

Los populares señalan que el paquete de simplificación de la PAC entrará en vigor a principios de 2026, culminando así un proceso legislativo que permitirá reducir de forma significativa la carga burocrática que soportan los agricultores y ganaderos europeos.

El acuerdo, resaltan, introduce mejoras en la aplicación de la PAC, entre ellas la limitación a una única inspección presencial al año por explotación, una mayor flexibilidad en el cumplimiento de los requisitos medioambientales y un refuerzo del apoyo a los pequeños agricultores, elevando el umbral del pago específico hasta los 3.000 euros anuales.

La eurodiputada y portavoz de Agricultura del PP, Carmen Crespo, ha valorado esta aprobación y destaca que "la simplificación de la PAC era una demanda histórica del sector y Europa da un paso decisivo para aliviar la carga administrativa sobre quienes protegen la seguridad alimentaria".

El paquete aprobado permitirá además introducir una ayuda única de desarrollo empresarial de hasta 75.000 euros y facilitar cambios en los planes estratégicos nacionales, todo ello con el objetivo de mejorar la rentabilidad de las explotaciones y reforzar la competitividad del sector agrario europeo.

Para Crespo, "la hoja de ruta de la Comisión Europea ha cambiado positivamente en los últimos meses, que se ha evidenciado con el blindaje de las ayudas directas en la propuesta de la próxima PAC, la estrategia de relevo generacional, el paquete del vino o la entrada en vigor en enero de 2026 de las medidas aprobadas".

No obstante, la europarlamentaria ha advertido de que este giro debe cerrarse con una propuesta de PAC post-2027 que cuente con "recursos suficientes" y una arquitectura "clara, evitando fórmulas que dejen fondos sin asignación definida o exclusivamente supeditados a decisiones nacionales, lo que supondría un riesgo de fragmentación del carácter común de la PAC".

En este sentido, Crespo ha insistido en que "la simplificación de la PAC no puede servir de excusa para recortes del presupuesto ni para una renacionalización encubierta de la política agraria".

En esta línea, el BNG exige una PAC "con fondos suficientes y garantizados que proteja el modelo ganadero de Galicia, vertebrador del territorio y esencial para su sostenibilidad económica y ambiental".

El pasado fin de semana, el Bloque celebró una jornada de debate en Becerreá (Lugo), donde participó la eurodiputada Ana Miranda y los nacionalistas advirtieron de que la propuesta presupuestaria de la Comisión para el próximo periodo implica una bajada del 22% en los fondos de la PAC, que pasarían de 387.000 a 302.000 millones de euros.

Para Galicia, esta reducción "podría traducirse en una pérdida de hasta 80 millones de euros al año para programas de desarrollo rural, movilidad de tierras y promoción de productos agroalimentarios", avisó el BNG.

Asimismo, los nacionalistas muestran su "rechazo frontal" al acuerdo Mercosur-UE por "graves repercusiones" en el sector agroganadero gallego y en la seguridad alimentaria.

Al respecto, el eurodiputado del PSdeG Nicolás Casares, quien traslada su apoyo a la simplificación de la PAC porque la "hace más fácil", ha resaltado la aprobación de "unas salvaguardas para el campo ante el acuerdo con Mercosur".

"Pueden producir una competencia desleal y estamos totalmente de acuerdo en que se firme el acuerdo con Mercosur, pero con esas salvaguardas que van a ayudar a mantener el campo de juego equilibrado si se firma, que esperemos que se firme el próximo mes", ha incidido, en declaraciones a Europa Press.