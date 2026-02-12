El PPdeG critica "la traición a Galicia" del BNG en Europa con su "desprotección" de los ganaderos

Prado, durante la visita. - ÍÑIGO ROLÁN/PPDEG

LALÍN (PONTEVEDRA), 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha criticado la "nueva traición a Galicia" del BNG, por "no apoyar esta semana en Europa las medidas que mejoraban el acuerdo de Mercosur para proteger" el campo gallego, como es el caso de las cláusulas de salvaguarda que los populares, ha remarcado, sí defendieron en el Parlamento europeo.

En este sentido, ha puesto en valor "las políticas justas que defiende el PPdeG para que la gente viva del rural y en el rural".

Así lo ha manifestado en una visita a una explotación ganadera en Lalín, acompañada por el dueño de la misma y coordinador de Medio Rural del PPdeG, Avelino Souto, y el portavoz de Medio Rural del PPdeG en el Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Viso, donde puso en valor este ayuntamiento, con un gobierno popular al frente, como "ejemplo de buena política en el rural".

"El PPdeG demostró esta semana una vez más ser el partido del rural, lo que más defiende y mira por las necesidades de nuestros ganaderos y agricultores", ha señalado, recordando la "presión" ejercida por los populares en Europa, que consiguieron el aval del Parlamento europeo a las citadas salvaguardas, que "permitirán una protección real y efectiva para los agricultores ante una posible aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur".

Por otra parte, ha lamentado la posición del BNG "en contra de los ganaderos y de los agricultores gallegos", con su "falta de apoyo la estas medidas extraordinarias que los protegen íntegramente, como lleva tiempo exigiendo el PPdeG".

"El independentismo gallego, ahora al no apoyar las cláusulas de salvaguarda, ha mostrado una vez más su hipocresía, como hace igualmente avalando la excesiva protección del lobo o impidiendo la flexibilización de la PAC", ha subrayado.