El precio de la leche siguen hundiéndose en mayo en Galicia, el más bajo de España, tras el desplome de abril

Archivo - Vacas de una ganadería de lácteo en Sabadelle, a 7 de agosto de 2023, en Chantada, Lugo, Galicia (España). Ganaderos gallegos han denunciado en los últimos días "abandono" por parte de la Xunta ante la vacunación contra la lengua azul. A este re - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los precios lácteos siguen hundiéndose en mayo en Galicia tras el acusado recorte de seis céntimos por litro registrado en los nuevos contratos de abril. La media baja a 45,5 céntimos, medio céntimo menos que los 46,1 céntimos del mes anterior, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Agricultura.

De este modo, los productores gallegos con entregas de leche continúan como los que sufren los peores precios de España, por debajo de la media de 47,7 céntimos, y lejos de la vecina Asturias, que roza los 50 céntimos.

Y todo ello después del recorte padecido en Galicia desde los 52,4 céntimos que había en marzo de media. Una bajada que Unións Agrarias cifraba en unos 3.500 euros menos para cada productor de media en abril.

También los ganaderos con entregas siguen en caída, por lo que se quedan en 4.834, 16 menos que el mes anterior.

En mayo repuntó la producción de las granjas gallegas hasta las 276.349 toneladas, casi 7.000 más que el mes anterior. La producción gallega supone el 42% del total del país.