La producción agroalimentaria gallega amparada por sello de calidad incrementa un 5,6% su valor

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SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La producción agroalimentaria gallega amparada por sellos de calidad diferenciada logró en 2025 un valor de casi 746 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,6% con respecto al año anterior.

Así lo ha trasladado la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en la presentación del balance de la actividad de los consellos reguladores de este ámbito, que tuvo lugar en el Pazo de Quián, en Sergude, en un acto acompañada por el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte.

La titular do Medio Rural ha precisado que el balance recoge la actividad de los consellos reguladores de las 35 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas del ámbito agroalimentario, con un valor superior a los 627 millones de euros, así como el de la Agricultura Ecológica de Galicia, que logró una producción certificada valorada en más de 118 millones.

Por otra parte, ha afirmado que, con estos datos, se sigue consolidando la evolución ascendente de los últimos años del valor de este tipo de producciones como resultado, ha dicho, de "un trabajo constante" por parte de los productores.