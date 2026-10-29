Un proyecto europeo valida en Paderne (A Coruña) soluciones naturales para mejorar la sostenibilidad del viñedo

Presentación de Ecospherewines - FUNDACIÓN JUANA DE VEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto europeo Ecospherewines ha convertido durante los últimos tres años las diez hectáreas de la histórica parcela de A Picha, en el municipio de Paderne (A Coruña), en un laboratorio vivo cuyos resultados se han presentado este viernes para dar a conocer soluciones naturales para mejorar la sostenibilidad y resiliencia del viñedo

En un evento celebrado en el Centro Interdisciplinar de Química e Bioloxía (CICA) de la Universidade da Coruña, los anfitriones han sido los socios gallegos de este proyecto: Fundación Juana de Vega, la Universidade da Coruña, Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo y el nuevo propietario de la bodega Pagos de Brigante, quien ya ha manifestado su intención de dar continuidad al proyecto.

Este es es un proyecto de investigación aplicada centrado en la gestión sostenible de viñedos de España (Paderne, Zamora y Salamanca), Francia (Gaillac-Tarn) y Portugal (Vila Nova de Foz Côa) situados en zonas de gran relevancia ecológica, con el objetivo de implementar una amplia red de infraestructura verde.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,6 millones, cofinanciado en un 75% por el Programa Interreg Sudoe con Fondos Feder.

"El objetivo ha sido validar soluciones para pasar de un viñedo intensivo a un viñedo en donde se continúe produciendo uva, pero que potencie el paisaje en mosaico, tan característico de Galicia, y tenga funciones complementarias como mejorar la fertilidad del suelo, la retención de agua, la filtración de contaminantes, la calidad del aire, favorecer la biodiversidad o, incluso, preservar la identidad cultural, entre otros beneficios para las personas y el territorio", explica la Fundación Juana de Vega en un comunicado.

Durante el encuentro, al que han asistido investigadores y profesionales del sector de la viticultura de Galicia, también se ha hecho pública la 'Estrategia de infraestructura verde en el viñedo de Ecospherewines", un plan de acción de 25 actuaciones para 2027-2030, pensada para viticultores, denominaciones de origen y administraciones.