PSdeG y BNG acusan al PP de iniciar la comisión de precios de la leche "aplicando el rodillo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El BNG y el PSdeG han coincidido este martes al acusar al Partido Popular de iniciar la Comisión no permanente de estudio sobre los factores que influyen sobre el precio de la leche en Galicia "aplicando el rodillo".

La reunión de este martes sí ha servido para aprobar el plazo en el que los grupos parlamentarios podrán formular sugerencias para la elaboración de una propuesta del plan de trabajo. Ese periodo concluye el 8 de julio de a las 16,30 horas.

En primer lugar, en un comunicado, en un comunicado, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha asegurado que el órgano ha aprobado las normas de funcionamiento con el único voto favorable del PP, que rechazó incluir cualquier aportación al texto en lo que considera una aplicación del "rodillo" de la mayoría absoluta.

Méndez ha defendido en la sesión 13 sugerencias cuya incorporación en las normas de funcionamiento habrían servido para mejorar significativamente lo que "no es más que un texto tipo" común a cualquier comisión.

La parlamentaria del PSdeG ha señalado que, concretamente en este caso, esas normas se deberían adaptar a los factores concretos que envuelven una problemática como la de la leche. Además, precisamente para evitar la práctica del "rodillo" y para lograr consensos más amplios, indica que en esas alegaciones se proponía la adopción de acuerdos por mayoría de dos tercios del voto ponderado de la Cámara.

Lara Méndez ha señalado también que se trata de enmiendas "ajustadas a las inquietudes" que trasladó la organización agraria que impulsó la comisión, en referencia a Unión Agrarias. Entre ellas, ha citado la posibilidad de incorporar nuevos comparecientes según evolucione el trabajo de órgano parlamentario si fuese el caso. "Se trataría de ganar en flexibilidad de acuerdo con camino que tome el estudio del problema", ha dicho.

Por otra parte, ha lamentado que los populares rechazasen de plano la petición de que se habilitase la figura de un observador "para hacer un seguimiento de lo que se debata". Lara Méndez asegura que sería una persona de "perfil técnico, sin voz ni voto, designada por la entidad promotora de la solicitud de creación de la comisión".

CRITICAS DEL BNG

Por su parte, el BNG ha criticado la falta de voluntad negociadora del PP, al que ha acusado de "imponer su mayoría absoluta y pasar el rodillo" sin tener en cuenta las aportaciones de la oposición.

Fuentes nacionalistas han trasladado a Europa Press que el BNG presentó este martes tres enmiendas y que ninguna fue tenida en cuenta. Según explican, la primera, que el PP se negó a negociar, pedía establecer un plazo temporal para el trabajo de la comisión, de forma que a finales de este año 2026 hubiese un dictamen con propuestas concretas que ayuden a resolver la crisis de precios.

El BNG, han indicado estas fuentes, buscaba con esta enmienda que la comisión no se prolongue en el tiempo, como señalan que sucedió, por ejemplo, con la comisión del himno o de la discapacidad y, sobre todo, agilizar las propuesta porque los ganaderos y ganaderas "siguen sufriendo las consecuencias de esta crisis de precios, vendiendo la leche más barata que la media del Estado".

La segunda del BNG pedía que la Xunta asumiese sus competencias y presentase propuestas y soluciones concretas a esta problemática, mientras que la tercera tenía por objetivo asegurar que de la comisión saliese un dictamen con propuestas, es decir, que no estuviese condicionado y que haya un documento con propuestas para ser sometido a votación.

POSTURA DEL PP

Enfrente, fuentes del PP han respondido a las criticas de la oposición señalando que se debe tener en cuenta que el proyecto de normas de funcionamiento que facilitan los Servicios jurídicos de la Cámara sirve de modelo para todas las comisiones no permanentes y que la de la leche no iba a ser una excepción.

Con respecto a las enmiendas que del PSdeG, explica que cuatro de ellas estaban cuestionadas por los propios servicios jurídicos por ir "en contra" del reglamento del Parlamento, entre ellas la figura del "observador".

Con respecto a esto, señala que el 100% de los debates de las comisiones son públicos y se pueden seguir en directo o acceder a ellos a través de la mediateca del Parlamento.

Asimismo, señala que la posibilidad de incorporar nuevos comparecientes ya está prevista, en función del desarrollo de los trabajos de dicha comisión, en las normas de funcionamiento de todos los planes de trabajo que se aprueban, tal y como figura en el artículo 7. "El Plan de trabajo incluirá los mecanismos para la incorporación de nuevas comparecencias o solicitudes de información en función del desarrollo de la propia comisión".

Por todo esto, fuentes del PP han invitado a Méndez a que, la próxima vez, se lea el proyecto de normas de funcionamiento de la Cámara antes de "hacer el ridículo" y que no cuestione un modelo elaborado por los propios Servicios jurídicos, porque "solo contribuye a generar una polémica donde no la hay".