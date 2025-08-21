El PSdeG de Ourense ve "inadmisible" la retirada de bomberos urbanos en la extinción de los fuegos

OURENSE 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG-PSOE de Ourense ha considerado "inadmisible" y una "total falta de respeto la decisión del PP de retirar bomberos en la provincia en plena ola de incendios".

En un comunicado, alude a la medida adoptada en relación con bomberos de los consorcios provinciales de Lugo y A Coruña y denuncian que la decisión "fue tomada con nocturnidad y alevosía".

"Nadie se explica cómo se pueden retirar medios de la provincia de Ourense cuando el martes a la noche había siete incendios activos en nuestro territorio, tres de grandes dimensiones", indica.

En relación a la medida, la Xunta de Galicia ha justificado la retirada de bomberos urbanos de A Coruña y Lugo de los operativos de extinción de Ourense ante la posibilidad de que sean requeridos en sus provincias para tareas de protección de núcleos y viviendas, su especialidad, y dado que las labores principales ahora están relacionadas con la liquidación de perímetros, de lo que se encarga el cuerpo forestal.

Según han explicado los bomberos de los consorcios provinciales de A Coruña y Lugo, como los de Ourense y Pontevedra, han estado colaborando con el operativo "en lo que corresponde con sus funciones de protección de núcleos y viviendas".

Frente a esta postura, los socialistas de Ourense aseguran que "se necesitan todas las manos posibles para ayudar a terminar con la gravísima situación que estamos viviendo" y añade que ningún profesional en la lucha contra el fuego es "prescindible".