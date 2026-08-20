Publicada la resolución para la elaboración de listas complementarias para vacantes de efectivos contra incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha publicado la resolución por la que se acuerda la elaboración de listas complementarias para la cobertura temporal de vacantes de bombero/a forestal jefe/a de brigada, con las que la Consellería do Medio Rural pretende "reforzar la disponibilidad de efectivos durante el período de alto riesgo de incendios".

Esta medida está prevista en la disposición adicional séptima del Decreto 37/2006, de 2 de marzo, incorporada este año al régimen de listas, que permite la elaboración de listas complementarias de carácter subsidiario. Esta previsión permite ampliar la disponibilidad de efectivos y contar con una vía adicional para atender, de ser el caso, las eventuales necesidades temporales de cobertura de puestos de jefe/a de brigada, tanto de personal funcionario como laboral.

Las listas estarán conformadas por personas que participaron en el turno de acceso libre, en el proceso selectivo para el acceso a la escala técnica del SPIF, especialidad de bombero/a forestal jefe/a de brigada, cuyas puntuaciones correspondientes a los ejercicios realizados fueron publicadas en el DOG de 13 de agosto de 2026.

Las personas interesadas no podrán figurar en las listas comunes de contratación reguladas por el Decreto 37/2006, de 2 de marzo, para la correspondiente escala o categoría, ni estar prestando servicios actualmente en puestos vinculados al SPIF.

De este modo, se pretende incorporar nuevas personas a las listas complementarias, evitando incluir las que ya estén disponibles en las listas comunes o que estén prestando servicios actualmente en el dispositivo.

Los interesados que cumplan estos requisitos podrán presentar su solicitud de incorporación a las listas complementarias, indicando una única provincia por la que desean presentarse, y tienen de plazo hasta el 24 de agosto. Las listas provisionales se publicarán en la web de Medio Rural y las personas seleccionadas deberán realizar la correspondiente prueba de aptitud física (la primera semana de septiembre en Santiago), además de aportar certificado médico o informe de salud.