Publicadas las ayudas de 2026 para las agrupaciones forestales de gestión conjunta, dotadas con 2,1 millones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este martes la orden de la Consellería do Medio Rural por la que se convocan las ayudas para el fomento y apoyo a las agrupaciones forestales de gestión conjunta, dotadas con un presupuesto de 2.125.000 euros para las anualidades de 2026 y 2027.

En concreto, estas ayudas disponen de dos líneas de subvención. Por un lado, la destinada a apoyar la creación de agrupaciones forestales de gestión conjunta, distinguiendo dos modalidades, básica y con base territorial.

Se incluye también la posibilidad de transformación de agrupaciones básicas en agrupaciones con base territorial, favoreciendo así la evolución hacia modelos de mayor integración.

Por otra parte, la segunda línea de ayudas se dirige a las agrupaciones forestales de gestión conjunta con base territorial ya inscritas en el registro correspondiente, con el objetivo de "apoyar la realización de nuevos procesos y actividades orientadas a su consolidación".

De este modo, lo que se persigue es facilitar la creación de nuevas agrupaciones forestales; apoyar la consolidación de las ya existentes; incrementar la superficie forestal gestionada de forma conjunta y mejorar la capacidad organizativa, técnica y comercial de estas entidades.

Tal y como ha recordado la Xunta en una nota de prensa, actualmente están en funcionamiento 24 agrupaciones, pero una vez ejecutada al completo la convocatoria de 2025 se estima que se habrán creado otras 40 nuevas agrupaciones, incorporando estas una superficie forestal agrupada de más de 4.800 hectáreas, con el que el número total de entidades inscritas rondará las 65.

Con todo, pueden beneficiarse de estas ayudas las asociaciones sin ánimo de lucro, sociedades civiles, cooperativas, sociedades agrarias de transformación, mercantiles, de fomento forestal y otras entidades que tengan por objeto la gestión conjunta de tierras forestales en Galicia.

Así, la intensidad de la ayuda podrá conseguir hasta el 100 % de la inversión subvencionable, con un límite máximo de 51.000 euros por entidad beneficiaria. Concretamente las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de junio de 2027.

IMPORTANCIA DE LA PRODUCCIÓN HORTÍCOLA

En otro orden de asuntos, la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado la empresa hortícola Terras de Bustelo, en el ayuntamiento de Coristanco, donde ha destacado la importancia de la producción alimentaria de proximidad y, especialmente, en el ámbito de la huerta.

En su recorrido por las instalaciones, ha reiterado el apoyo del Gobierno autonómico a este sector, materializado a través del Plan Estratéxico da Horta.

Según ha subrayado, el objetivo de esta iniciativa es consolidar el sector hortícola como "un pilar clave del campo gallego", de modo que se refuerza la posición de Galicia como "referente en esta producción de calidad con una apuesta por la sostenibilidad, la diversidad y el respeto de por medio ambiente, la innovación y la profesionalidad".