Recomiendan aumentar la vigilancia del mildiu a partir de la próxima semana aunque no se detectaron manchas

PONTEVEDRA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra, mediante la Estación Fitopatolóxica do Areeiro, ha recomendando la vigilancia en las vides que ya recibieron tratamiento antimildiu teniendo en cuenta las previsiones para los próximos días y, también, por el final del período de protección teórica de los fungicidas.

De esta forma, en las vides que no recibieron intervención, la vigilancia debe de ser más estricta y es imprescindible mantener bien segada la cubierta vegetal del suelo en los predios con las plantas conducidas en formaciones bajas.

En un comunicado, la Diputación ha indicado que la mayoría de las vides ya recibieron el primer tratamiento y quedan algunos predios y viñedos abandonadas donde no se iniciaron, pero están sin manchas.

En cuanto al oídio, no se aplicaron tratamientos y no detectaron síntomas, tampoco en las variedades más susceptibles.