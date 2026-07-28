Regresan a Galicia los cerca de 80 efectivos desplazados a los incendios de Castilla y León - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cerca de 80 efectivos del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPIF) de la Xunta desplazados a Castilla y León y Madrid para colaborar en las tareas de extinción de los fuegos regresan este martes Galicia.

Según ha explicado la Xunta en una nota de prensa, el cambio en las condiciones de riesgo de incendios en Galicia de cara a los próximos días ha motivado el regreso de estos efectivos, "ya que en las actuales circunstancias hace falta tener todo el dispositivo desplegado sobre el terreno y en estado de máxima alerta".

El dispositivo gallego en León ha estado integrado por alrededor de una treintena de profesionales, que actuaron a partir del pasado jueves en dos turnos de trabajo y que estuvieron apoyados por un bulldozer, una motobomba y un helicóptero.

En cuanto al personal enviado el viernes tras la petición del Gobierno central para apoyar los incendios de Ávila y Madrid, el mando único los derivó a dar apoyo en Ávila, donde trabajaron dos helicópteros, seis brigadas, cuatro agentes, un técnico, un bulldozer y un puesto de mando.

En esta línea, la Xunta ha recordado que grupos de profesionales gallegos se desplazaron anteriormente fuera de Galicia, tanto a otras comunidades autónomas como a Portugal (en el año 2017), con el fin de colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales.