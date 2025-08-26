Los reyes visitarán el próximo jueves zonas de Galicia afectadas por los incendios

Archivo - Los Reyes Felipe VI (2d) y Letizia (4i), visitan el concello de Burela, a 17 de junio de 2025, en Burela, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los reyes realizarán el próximo jueves una visita a zonas de Galicia afectadas en la oleada de incendios que arrasa el territorio desde hace dos semanas y deja ya más de 88.000 hectáreas calcinadas, la mayoría de ellas en Ourense, que continúa en el nivel 2 de emergencia.

Según informa Zarzuela, Felipe VI y Letizia se desplazarán a Galicia para conocer los daños sufridos y necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego. Con todo, la agenda prevista de los reyes todavía no precisa a qué lugares irán.

Al viaje a Galicia le sigue la visita de los reyes a Castilla y León y Extremadura, las tres comunidades más asoladas por los fuegos. En la jornada del miércoles, se desplazarán al Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora) y al Parque de las Médulas (León). El viernes, viajarán a Extremadura.

INICIATIVA DE LA REINA SOFÍA

Por su parte, la reina Sofía tuvo como iniciativa, a través de la Fundación Reina Sofía, activar un fondo de emergencia para contribuir a la recuperación medioambiental y social tras los incendios forestales registrados recientemente en distintas zonas de España.

Dotado inicialmente con 50.000 euros, este fondo se destinará principalmente a labores de reforestación en la provincia de Ourense, en una primera acción.

Las principales tareas a las que llegará la ayuda son la reforestación, atención a la fauna afectada y otras acciones de recuperación ecológica, con especial atención a aquellos daños que habitualmente no están cubiertos por seguros ni por los fondos de emergencia de las administraciones públicas.