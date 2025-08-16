Robles visita la estación de Manzaneda ante los fuegos y destaca la entrega y esfuerzo de la UME en Galicia

El capitán Omar Queipo destaca el rescate de un campamento de niños y proclama que "lo más importante es salvar la vida de las personas"

OURENSE, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita este sábado, 16 de agosto, a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León.

Robles, originaria de León, está acompañada por el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y acudirá a distintas localidades.

En concreto, 1.300 militares están desplegados para colaborar sobre el terreno en labores de extinción de más de una decena de incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura.

Según ha informado la Delegación del Gobierno de Galicia, Robles, junto al general jefe de la UME, visitó esta mañana la estación de montaña de Manzaneda para analizar la situación y supervisar los medios desplegados por el Ejecutivo que dirige Sánchez en los incendios.

"LO MÁS IMPORTANTE ES SALVAR LA VIDA DE LAS PERSONAS"

Ha sido en Manzaneda, donde el capitán Omar Queipo, ha señalado las complicaciones a las que se están enfrentando en esta ola de incendios. "Lo más importante es salvar la vida de las personas", ha dicho, mientras explicaba cómo se produjo el rescate de 170 niños, de entre 6 y 10 años, de un campamento en la estación de montaña, que ha calificado como "una de las situaciones más difíciles, en lo profesional pero también en lo personal".

"Ver que los niños podían correr riesgo es algo que nos puso a todos la piel de gallina", ha esgrimido.

La ministra, por su parte, ha agradecido "infinitamente, su trabajo, su dedicación y su entrega con el uniforme que visten". "Es un orgullo contar con ustedes, su profesionalidad y su presencia es una garantía y un abrazo reconfortante para los ciudadanos que les ven llegar a ayudar", ha transmitido.

Tras la visita a la provincia ourensana, la ministra se ha traslado a León, a la zona de La Bañeza, acompañada en todo momento por el teniente general jefe de la UME.