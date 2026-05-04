Rueda rechaza anticipar la "sentencia" del fuego de Oímbra, pero recalca que la Xunta había prohibido desbroces

Archivo - Bomberos forestales en uno de los incendios registrados el pasado verano. - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que él "se remitirá a las conclusiones judiciales" que resulten del proceso abierto por el incendio de Oímbra (Ourense), uno de los grandes fuegos que afectaron al sur de Galicia el pasado verano, pero ha rechazado anticipar una "sentencia" y ha remarcado que la Xunta había dado la orden de prohibir los desbroces.

Así lo ha manifestado tras una información publicada por 'El País' que relata varios episodios de descoordinación que habrían derivado en que un operario efectuase unos desbroces que dieron pie a este fuego en el que, además, tres jóvenes brigadistas resultaron heridos de gravedad.

Tras la reunión semanal de su Gobierno, Rueda ha sido preguntado por la coyuntura que antecedió a este fuego, sobre el papel de la alcaldesa, la popular Ana Villarino, y la decisión de enviar a los tres jóvenes a combatir las llamas, y sobre si habrá medidas nuevas para evitar que se repitan fallos de comunicación en este ámbito.

El presidente ha evitado profundizar en su respuesta con el argumento de que es un asunto que "está judicializado". "No voy a decir nada más que me remitiré a las conclusiones (judiciales)", ha esgrimido, antes de advertir que "nadie, ningún medio de comunicación, ni ningún gobierno va a poner una sentencia o tomar una decisión que corresponde a los jueces".

"Yo eso lo respetaré siempre", ha aseverado, antes de incidir en que su Ejecutivo está adoptando varias medidas para mejorar la lucha contra incendios. "Las estamos tomando en refuerzo de medios, de coordinación, en limpieza preventiva", ha ejemplificado.

Lo ha hecho antes de lamentar que haya municipios que "quedasen fuera del convenio de limpieza de las franjas secundarias", que, ha recordado, "corresponde primero a los propietarios y después a los ayuntamientos", aunque la Xunta "está colaborando". "No lo entiendo", ha reflexionado.

INSTRUCCIÓN DE LA XUNTA

Finalmente, ha aludido a que la propia información publicada sobre ese incendio hace constar que "había una instrucción de la Xunta prohibiendo hacer desbroces en este caso concreto".

"Pero vamos a esperar a lo que resulte de la instrucción judicial para hacer cualquier valoración y, por supuesto, respecto a cualquier persona especialmente", ha zanjado, en referencia al papel que habría tenido la regidora de la localidad.