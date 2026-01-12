Rueda reitera el apoyo al sector primario ante el acuerdo de Mercosur y reclama a la UE medidas "de salvaguarda"

Rueda, en el Consello de la Xunta. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado que su Ejecutivo "siempre" apoyará al sector primario, ante la inquietud de este tras el acuerdo de la Unión Europea (UE) con Mercosur. Asimismo, ha apuntado a la UE, como negociadora, para advertir que sería negativo que no tuviese en cuenta medidas de "salvaguarda".

A preguntas de los periodistas, en una jornada de protestas, ha asegurado que el Gobierno gallego exigirá que se garantice que la firma del acuerdo y la llegada de productos de otros países "no se puede hacer sin salvaguardar" que tienen que "cumplir las mismas condiciones" que los productos gallegos para "ser comercializados".

De lo contrario, ha advertido, que se generaría una situación "desigual" y "perjudicial" para un sector del que Rueda ha destacado que tiene un peso clave en la comunidad.

También ha puesto en valor que, en los últimos, años el sector primario gallego ha vivido unas circunstancias "favorables" y que el acuerdo de Mercosur "no puede suponer una merma" de las mismas.

MEDIDAS PALIATIVAS Y EL FOCO EN LA UE

Sobre medidas paliativas autonómicas, Rueda ha precisado que Galicia "no deja de ser una comunidad" cuando lo que está sobre la mesa es un acuerdo con "impacto global". Así, además de apelar a trabajar con el Gobierno para ser "más eficaces, ha apuntado a la UE.

"Espero que la UE, que es la que negocia, tenga claro que la salvaguarda tiene que estar establecida", ha advertido, para añadir que otra cuestión sería negativa.

En todo caso, ha garantizado que la Xunta no se quedará de brazos cruzados y hará lo que pueda "dentro de sus capacidades y competencias". Así actúa, ha ejemplificado, al reivindicar que no pueden bajar los fondos específicos para la pesca y la PAC.