Rueda reivindica el valor cultural y económico del sector del vino gallego como "símbolo de identidad y calidad"

VIGO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha participado este lunes en el acto de inauguración de la nueva bodega Viña Caeira, situada en el ayuntamiento pontevedrés de Salvaterra de Miño e integrada en la Denominación de Orixe (D.O.) Rías Baixas, subzona del Condado do Tea.

Durante el acto, ha destacado el valor de este proyecto como "ejemplo de modernidad, identidad y excelencia en un sector estratégico para Galicia". Asimismo, ha enfatizado el valor cultural y económico del sector del vino en Galicia como "símbolo de identidad y calidad".

Según informa la Xunta en un comunicado, Rueda ha defendido que Viña Caeira representa "una nueva generación de iniciativas que apuestan por la calidad y la internacionalización", con una capacidad de producción de 120.000 botellas al año, mayoritariamente de Albariño, que contribuirá a reforzar la posición de la D.O. Rías Baixas "como líder en volumen y proyección exterior".

En este sentido, ha recordado que esta denominación es la más exportadora de Galicia, llegando a mercados como Estados Unidos, y que en la última campaña cosechó más de 42 millones de kilos de uva, lo que representa casi el 60% del total de las denominaciones gallegas. La producción de Albariño ya supera los 26 millones de litros anuales gracias al trabajo de alrededor de 5.000 viticultores.

El presidente ha destacado el "carácter estratégico" del sector vitivinícola gallego, que cuenta con más de 10.000 profesionales y casi 450 bodegas que elaboran vino bajo algunos de los cinco sellos de denominación de origen o indicación geográfica protegida.

Todo ello, antes de reivindicar que el vino gallego "es sinónimo de territorio, identidad y calidad, siendo un emblema de la marca Galicia Calidade".

AYUDAS

El jefe del Ejecutivo autonómico hizo referencia a las principales líneas de apoyo que la Xunta está desarrollando para reforzar el sector, como las aportaciones para la reestructuración y reconversión del viñedo (dotadas con 4 millones de euros), la promoción en terceros países (1,7 millones) o los fondos para la elaboración y comercialización de productos vitivinícolas (11,4 millones para el período 2025-2027).

También puso en valor a Estrategia de dinamización territorial y turística de las comarcas vitivinícolas, elaborada en colaboración con el sector, con la que se busca potenciar el vino gallego como recurso económico, paisajístico y cultural.

En este sentido, ha remarcado el creciente interés por el enoturismo, ámbito en el que Galicia aspira a situarse "como referente internacional".