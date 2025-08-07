Controlados los incendios de Corme Aldea, en Ponteceso, y Xaviña, en Camariñas, iniciados el martes

Un bombero observa el fuego, a 5 de agosto de 2025, en Ponteceso, A Coruña, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press

A CORUÑA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios de Corme Aldea, en Ponteceso, y Xaviña, en Camariñas, han quedado controlados durante la madrugada del jueves, tras calcinar 60 y 50 hectáreas, respectivamente, desde la tarde del martes, momento en el que se iniciaron ambos.

Además, en el primero de los municipios coruñeses, donde distintos fuegos han calcinado más de 500 hectáreas en seis días, se ha extinguido en la noche el incendio de A Graña, iniciado a las 00.30 horas de la madrugada del domingo. Este ha afectado a una superficie de 82,53 hectáreas, de las cuales 81,53 corresponden a arbolado y una, a raso.

Los fuegos de Corme Aldea y Xaviña se iniciaron en tiempos similares --el primero, a las 14.12 horas del martes y el segundo, a las 16.57--, cuando su proximidad a las viviendas obligó a decretar la Situación 2 y también a desalojar a vecinos en la misma tarde. Pasadas las 21.30 horas del primer día, estos ya pudieron volver a sus casas, según informó la Guardia Civil en aquel momento.

El incendio de Corme Aldea, en Ponteceso, quedó controlado desde las 23.52 horas del miércoles, tras desactivarse la Situación 2 horas antes, a las 19.58 horas. Hasta el momento, para su extinción se han movilizado siete técnicos, 19 agentes, 22 brigadas, 19 motobombas, cuatro palas y tres unidades técnicas de apoio.

Además, a lo largo del miércoles, pudieron incorporarse a las labores medios aéreos, gracias a una mejora de las condiciones metereológicas, ya que en un primer momento no pudieron participar de ellas. También fueron movilizados efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por su lado, el fuego de Xaviña, en Camariñas, se ha controlado a las 07.16 del jueves, tras levantar la Situación 2 también a las 19.58 horas. Por ahora, han participado en las labores de extinción tres técnicos, 18 agentes, 20 brigadas, 15 motobombas, tres palas y cuatro helicópteros.

MÁS DE 500 HECTÁREAS QUEMADAS EN PONTECESO

En concreto, Ponteceso ha sufrido varios incendios desde el sábado, que han calcinado en total más de 500 hectáreas y entre los cuales han destacado cuatro por una mayor afectación. De este modo, los de las parroquias de Cospindo (245 hectáreas), iniciado a las 16.12 horas del sábado, y A Graña (82,53 hectáreas), originado a las 00.30 horas del domingo, han sido ya extinguidos.

Por otro lado, los de Brantuas (170 hectáreas), iniciado a las 20.30 horas del sábado, y Corme Aldea (60 hectáreas), originado a las 14.12 horas del martes, permanecen en este momento controlados.