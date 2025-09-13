) Rural.- Investigado un vecino de As Pontes (A Coruña) como presunto autor de un incendio forestal-. F

((Atención abonados, rogamos sustituyan la anterior información por esta por una error de la fuente informante)).

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Ortigueira y agentes ambientales del Distrito I y de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO)investigan a un vecino de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) por supuestamente haber provocado un incendio forestal.

Este se trata de un fuego registrado el pasado viernes 22 de agosto a las 20.30 horas en la parroquia de O Freixo, en el mismo término municipal del que el investigado es vecino, según traslada el Instituto Armado.

En el transcurso de la investigación, los efectivos actuantes constataron que ocurrió de forma intencionada y estaba relacionado con la eliminación de la maleza existente, la regeneración de los pastos y el propósito de ahuyentar a los depredadores del ganado existente en la zona.

Tras el análisis de la documentación recabada, los agentes lograron la identificación del presunto autor del mismo y procedieron a su investigación por un delito de incendio forestal.