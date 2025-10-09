Una reproducción del incendio de Pantón (Lugo) obliga a cortar la línea de tren entre Ourense y Monforte

Zonas calcinadas por el incendio de Pontón durante la realización de labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España). El incendio declarado el pasado jueves en el municipio lucense de Pantón sigue activo,
Zonas calcinadas por el incendio de Pontón durante la realización de labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España). El incendio declarado el pasado jueves en el municipio lucense de Pantón sigue activo, - Carlos Castro - Europa Press
Europa Press Galicia
Publicado: jueves, 9 octubre 2025 17:38

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Una "posible reproducción" del incendio que afectó el mes pasado a Pantón ha tenido lugar este jueves, lo que ha obligado a cortar la línea de tren entre Ourense y Monforte para las tareas de extinción.

   El fuego, que se encuentra activo, comenzó a las 13,18 horas de este jueves. Según informa la Consellería do Medio Rural a Europa Press, calcina menos de una hectárea, si bien se inició en una ladera de difícil acceso.

   Trabajan en las tareas de extinción un helicóptero, una motobomba, dos brigadas y un agente.

   Adif ha informado de que debido a que el incendio está "próximo a las vías" la circulación entre Lugo y Ourense se ha interrumpido para un corte de la tensión en catenaria, a petición de bomberos.

   Así, Renfe ha programado un plan de transporte por carretera para prestar servicio a los viajeros de media y larga distancia afectados por el incendio.

   El gran incendio forestal de Pantón, declarado el 18 de septiembre, quedó extinguido el 29 de septiembre tras calcinar más de 1.800 hectáreas.

Contador