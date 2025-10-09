Una reproducción del incendio de Pantón (Lugo) obliga a cortar la línea de tren entre Ourense y Monforte

Zonas calcinadas por el incendio de Pontón durante la realización de labores de extinción del incendio de Pantón, a 22 de septiembre de 2025, en Pantón, Lugo (España). El incendio declarado el pasado jueves en el municipio lucense de Pantón sigue activo, - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una "posible reproducción" del incendio que afectó el mes pasado a Pantón ha tenido lugar este jueves, lo que ha obligado a cortar la línea de tren entre Ourense y Monforte para las tareas de extinción.

El fuego, que se encuentra activo, comenzó a las 13,18 horas de este jueves. Según informa la Consellería do Medio Rural a Europa Press, calcina menos de una hectárea, si bien se inició en una ladera de difícil acceso.

Trabajan en las tareas de extinción un helicóptero, una motobomba, dos brigadas y un agente.

Adif ha informado de que debido a que el incendio está "próximo a las vías" la circulación entre Lugo y Ourense se ha interrumpido para un corte de la tensión en catenaria, a petición de bomberos.

Así, Renfe ha programado un plan de transporte por carretera para prestar servicio a los viajeros de media y larga distancia afectados por el incendio.

El gran incendio forestal de Pantón, declarado el 18 de septiembre, quedó extinguido el 29 de septiembre tras calcinar más de 1.800 hectáreas.