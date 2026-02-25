Rural.- La Xunta cifra en más de 20 millones las ayudas directas a zonas de Ourense afectadas por los incendios

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, responde a una interpelación en el pleno del Parlamento - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha cifrado en más de 20 millones de euros las ayudas directas a zonas de Ourense afectadas por los incendios forestales registrados en el verano de 2025 y ha vuelto a defender la gestión del Gobierno gallego durante estos fuegos.

Así lo ha trasladado este miércoles en respuesta a una interpelación formulada por el diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quien ha preguntado a la Xunta por las medidas puestas en marcha para evitar que se repita una ola de incendios como la registrada el verano pasado.

Y es que, según ha trasladado Ojea, se puso de manifiesto "una falta de optimización en la coordinación" entre administraciones, así como una falta de "previsión en los mecanismos para hacer frente a incendios de sexta generación".

Al respecto, la conselleira ha vuelto a señalar que la respuesta de la Xunta "estuvo a la altura de las difíciles circunstancias" y de que todos los implicados, los profesionales del operativo, las distintas administraciones y la ciudadanía "dieron lo mejor de sí mismos en un contexto especialmente complejo".

Dicho esto, María José Gómez ha dicho que la Xunta "no se conforma" y que revisa procedimientos e identifica puntos de refuerzo. Un punto en el que ha citado el refuerzo de una "línea prioritaria" como es, según ha dicho, "reducir el número de incendios intencionados, que en los últimos años se sitúa en alrededor del 70%".

También ha sostenido que se incrementaron los recursos destinados a prevención y extinción y que su departamento trabaja en reforzar la prevención estructural y las políticas forestales que den valor económico y ambiental al territorio.

Ahí, conforme ha apuntando, "cobre especial importancia la gestión de la biomasa en las franjas secundarias", como "una de las herramientas más eficaces para proteger los núcleos de población.

También se ha referido a la nueva línea de ayudas para la reforestación productiva, dotada con 8,4 millones de euros para 2026 y 2027 con el objetivo de aumentar la productividad del monte, así como al refuerzo de las agrupaciones forestales de gestión conjunta, a las que la Xunta destina 2,1 millones. Todo ello, según ha afirmado, en "diálogo permanente" con el sector forestal y empresarial.

En lo que respeta a los medios humanos, materiales y formativos ha sostenido que "el dispositivo gallego es hoy más amplio y profesional que nunca" y cuenta con bases operativas y medios que aumentan la eficacia de las intervenciones.

Por último, se ha referido a las ayudas habilitadas por los daños forestales para señalar que si se suman todos los departamentos, la Xunta ha superado ya los 20 millones en ayudas directas a la zona más afectada, que es precisamente la provincia de Ourense.

DIMISIONES

En el debate, además, Armando Ojea ha emplazado a la conselleira a explicar los motivos por los que dimitieron tres altos cargos de la consellería a finales de 2025.

Al respecto, Gómez ha vuelto a señalar que los directores habían pedido "con mucha antelación y antes del verano" su cese por motivos personales relacionados con la exigencia de los puestos.

Por ello, ha criticado que se ponga en duda "el compromiso y la dedicación" de personas que "llevan años perdiendo su calidad de vida personal, dejando de lado a su familiar" en "puestos tan exigentes como son la Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal y la Dirección xeral de Defensa do Monte".