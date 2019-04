El sector apícola ourensano denuncia "grave problema económico, ambiental y social" con el avance de la velutina

Publicado 04/04/2019 17:18:02 CET

Los apicultores llevan a cabo "I+D casero" para combatir la plaga, pero solicitan que la Administración "certifique" su trabajo

OURENSE, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector apícola ourensano se ha movilizado este jueves para "llamar la atención" de la Xunta de Galicia ante el "grave problema económico, ambiental y social" que representa para la provincia el avance de la avispa velutina.

La Asociación Galega de Apicultura (AGA) ha convocado este jueves una concentración delante de la Delegación de Xunta de Galicia en Ourense con el objetivo de "denunciar la pasividad de la Administración en la gestión de la colonización del tártago asiático" que representa una de las principales amenazas para la supervivencia de las abejas y el mantenimiento de la actividad apícola.

Los apicultores han reivindicado ante la Xunta de Galicia "la necesidad urgente de investigación". Por parte de los profesionales del sector, han indicado, se llevan a cabo tareas de emprendimiento en dicha área, "I+D casero", como las denomina el portavoz de la Asociación Galega de Apicultura, Suso Asorey, pero precisan de "equipos técnicos, de estudio y de investigación" para "certificar" su trabajo.

"Podemos aportar muchas ideas, porque ya tenemos camino avanzado", ha afirmado el portavoz de AGA. Por tanto, demandan a la Xunta de Galicia la activación de una "Comisión de Seguimiento" que integre a todas las partes implicadas y facilite una comunicación ágil y constante.

Asimismo, han manifestado que la investigación que se está haciendo en la retirada de nidos puede ser ineficaz si no se evalúan los resultados. "Aquí no tenemos estudios, pero existen datos en Francia que dicen que sólo se ve el 25% de los nidos, lo cual quiere decir que si la Xunta ha retirado 25.000 nidos el año pasado, es probable que hubiese más de 100.000", ha explicado Suso Asorey. Por tanto, creen que esta medida "no es realmente práctica".

Dadas las "buenas condiciones climatológicas y la llegada de una primavera adelantada" los profesionales prevén para este año una importante plaga con "severas consecuencias para la economía del rural", ha aseverado Suso Asorey.

El trampeo preventivo primaveral es la única herramienta disponible para el control de esta especie hasta el momento, pero los apicultores consideran que es preciso investigar nuevas técnicas que mejoren su eficacia.

En este sentido, denuncian que la Administración parece estar "paralizada" y mantener "en ascuas" a los profesionales. "En mi caso concreto, la Xunta me envió simbólicamente tres trampas con atrayente para poner durante un mes", ha relatado Manuel Gómez, apicultor. Por tanto, "la gente no puede estar a expensas de lo poco que da la Administración" y debe actuar "por libre" y para ello ponen "botellas con atrayente de cerveza o productos específicos", ha añadido.

FALTA DE TRANSPARENCIA POR PARTE DE LA XUNTA

"No hay transparencia. Todo son suposiciones", ha manifestado el portavoz de AGA. "Desconocemos el dinero que la Xunta ha destinado a la retirada de nidos y tampoco sabemos si esta partida presupuestaria podría haber sido más útil de emplearse en otras medidas", ha continuado.

Por parte de la Asociación Galega de Apicultura demandan establecer protocolos de actuación unificados, elaborados de forma consensuada entre administraciones, sectores e investigadores. Además, han apuntado a que es "indispensable un presupuesto único destinado a este problema en exclusiva".

También solicitan "una línea de ayuda a los apicultores" para hacer frente a "la pérdida de colmenas y de producción", así como indemnizar el trabajo de los profesionales del sector que deben estar "pendientes de la plaga durante nueve meses".