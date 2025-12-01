El sector porcino gallego traslada su inquietud por la peste africana y la Xunta le pide reforzar la seguridad

Reunión entre el sector porcino y la Xunta - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector porcino ha trasladado a la Xunta sus inquietudes por los casos detectados en Cataluña de peste africana. Por su parte, la Consellería de Medio Rural ha pedido a sus representantes un refuerzo en las medidas de seguridad para evitar contagios.

En este escenario, el Gobierno gallego destaca que establecerá "un canal de comunicación constante sobre la situación y evolución" de la peste porcina africana.

En concreto, Medio Rural se ha comprometido a mantener "permanentemente informado" al sector de todas las novedades de las que tenga conocimiento en relación con la peste porcina africana, "tanto por las vías habituales de comunicación como a través de nuevas reuniones sobre esta enfermedad para los próximos días".

El Gobierno gallego maneja los datos gestionados por la consellería y también los recibidos tanto del Ministerio de Agricultura como de otras administraciones como la Generalitat de Cataluña, comunidad en que se registraron casos de esta enfermedad.

Técnicos de Medio Rural se han reunido este lunes en el complejo administrativo del Ejecutivo autonómico en San Caetano con responsables de la Federación Galega de Porcino y con otros representantes sectoriales.

Tras la detección de varios casos de peste porcina africana en Cataluña, participaron el subdirector xeral de Gandaría, Jorge Mourelo, y el jefe del Servizo de Sanidade Animal, Jesús Orejas, por parte da Consellería.

"Los representantes de Medio Rural dieron cuenta pormenorizada de toda la información disponible al respecto de los focos de la enfermedad detectados y de las medidas implantadas por las autoridades catalanas y el ministerio", señala la consellería.

Destaca que "insistieron en trasladar a los productores las recomendaciones en relación con las actuaciones preventivas de la enfermedad, así como en solicitar un refuerzo de las medidas de bioseguridad en las explotaciones porcinas, con el fin de evitar posibles contagios con fauna salvaje".

Recogieron también las inquietudes del sector y sus aportaciones, con el objetivo de tenerlas en cuenta en la definición de las próximas actuaciones por parte de la Xunta.

INTENSIFICACIÓN DE LA VIGILANCIA

El departamento autonómico asegura estar "intensificando" las medidas de vigilancia y alerta de posibles casos de peste porcina africana establecidas al amparo de su plan de detección, que involucra tanto al propio sector porcino como al colectivo cinegético.

También refuerza el control del transporte por carretera con el fin de "identificar y minimizar cualquier posible factor de riesgo de contagio por esta vía".