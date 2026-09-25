Sigue activo el incendio forestal en Calvos de Randín y se declara otro en Manzaneda que supera las 20 hectáreas

Varios bomberos trabajan en la extinción del fuego, a 24 de septiembre de 2026, en Calvos de Randín, Ourense, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal iniciado este jueves en el municipio de Calvos de Randín (Ourense) permanece activo y con la situación 2 declarada, tras arrasar al menos 350 hectáreas, mientras que se ha declarado un nuevo fuego, también la provincia de Ourense, en el municipio de Manzaneda.

Según han informado fuentes de la Consellería do Medio Rural, el incendio de Manzaneda se inició sobre las 1.15 horas de la madrugada de este viernes, en la parroquia de Reigada y, por el momento, se estima que la superficie quemada supera las 20 hectáreas.

Para su extinción se han movilizado (medios acumulados) 6 agentes, 8 brigadas, 6 motobombas y una pala.

Mientras, sigue activo en Calvos de Randín el incendio forestal iniciado a mediodía de este jueves y que ya ha quemado al menos 350 hectáreas. En este caso la Consellería do Medio Rural ha declarado la Situación 2 de alerta como medida preventiva por la proximidad del núcleo As Meaus, en el municipio vecino de Baltar.

Las labores de extinción continúan (en las últimas horas se sumaron medios del Ministerio para la Transición Ecológica) y se espera que, sobre las 10.30 horas, los medios aéreos se reincorporen a esas tareas.