Sigue activo el incendio de Pantón (Lugo), se ha extinguido el de A Fonsagrada y está controlado el de Lobios

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El incendio declarado el pasado jueves en el municipio lucense de Pantón sigue activo, según ha informado la Consellería do Medio Rural, que ha recordado que sigue declarada la situación 2 de forma preventiva, por la cercanía de núcleos de población.
Este incendio, que se inició en la parroquia de Pombeiro, ha calcinado por un momento unas 2.000 hectáreas de terreno, parte de ellas en el ayuntamiento vecino de Sober, y para su extinción se han movilizado (medios acumulados) 21 técnicos, 143 agentes, 157 brigadas, 113 motobombas, 9 palas, 6 unidades técnicas de apoyo, 15 helicópteros y 12 aviones. En estas labores han participado también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Por otra parte, el incendio de A Fonsagrada, iniciado en la parroquia de Trobo en la madrugada del pasado sábado, se ha dado por extinguido a primera hora de la mañana de este lunes. Finalmente, resultaron afectadas unas 40 hectáreas y para su extinción se movilizaron (de forma acumulada) 14 agentes, 24 brigadas, 15 motobombas, una pala y 3 helicópteros.
El incendio del ayuntamiento lucense de Barreiros (parroquia de San Xusto de Cabarcos) sigue controlado desde el pasado martes. Este fuego se inició el 14 de septiembre y ha afectado a unas 140 hectáreas de monte arbolado. En su extinción se han movilizado 10 técnicos, 87 agentes, 121 brigadas, 94 motobombas, 4 palas, 2 unidades técnicas de apoyo, 7 helicópteros y 3 aviones.
PROVINCIA DE OURENSE
En la provincia de Ourense, desde última hora de la tarde de este domingo ya se da por controlado el incendio declarado en Lobios, en la parroquia Río Caldo, con dos focos. El fuego se inició en la madrugada del domingo y afecta por el momento a 3,5 hectáreas de superficie, parte de ellas en el Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.
Para su extinción se han movilizado 14 agentes, 24 brigadas, 10 motobombas, 3 heclicópteros y dos aviones. Además, se ha contado con la colaboración de medios portugueses.