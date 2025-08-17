Siguen los cortes de luz en Ourense a causa de los incendios, con interrupciones de 10 horas en Verín

Dos vecinas desveladas por la proximidad del fuego a Rebordondo (Cualedro), a 14 de agosto de 2025, en Monterrei, Ourense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

Las interrupciones del suministro eléctrico continúan en la provincia para favorecer las labores de extinción

OURENSE, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La extinción de los incendios forestales ha obligado a llevar a cabo cortes de luz a lo largo de la provincia de Ourense durante esta semana con el fin de favorecer las labores de extinción. Esta situación se ha repetido de nuevo entre este sábado y domingo, tiempo en el que ayuntamientos de la comarca de Verín estuvieron sin luz hasta alrededor de 10 horas y municipios de toda la provincia --próximos a fuegos-- continúan con incidencias eléctricas aún en resolución.

Durante el sábado, desde las 16.00 horas hasta las 00.00 horas del domingo, el suministro eléctrico estuvo cortado en la estación de Verín --que suministra a varios municipios de la comarca--, según confirma a Europa Press su alcalde, Gerarde Seoane. Esto se debe a que las líneas que suministran al municipio "atraviesan incendios", apunta el regidor.

Así, otros municipios de la comarca, como Oímbra y Monterrei, también estuvieron sin luz durante un tiempo similar. En Oímbra, el suministro eléctrico se recuperó sobre las 22.30 horas, informa su alcaldesa, Ana Villarino. Por su parte, el regidor de Monterrei apunta que en su localidad la luz volvió alrededor de las 23.00 horas.

Fuentes de Naturgy explican que a lo largo de estos días se procedió a cortar suministro en varias líneas de media y alta tensión en la provincia de Ourense, según lo requerían los servicios de emergencia. "La prioridad es favorecer las labores de extinción. Nos coordinamos con ellos para desenergizar cuando hace falta y que puedan trabajar en seguridad", exponen.

INCIDENCIAS ACTIVAS

Por otra parte, según el mapa de incidencias de Naturgy, hay actualmente ocho activas. En Vilamartín de Valdeorras, informa de una desde las 17.06 horas del sábado y otra desde las 09.58 horas del domingo; en Vilardevós, se han notificado incidencias a las 01.55 horas y 13.01 horas del domingo, aún en resolución, y en Xinzo, hay una desde las 04.57 horas.

Durante la tarde del domingo ha notificado dos nuevas incidencias, ambas en resolución: una en Viana do Bolo, próxima a la parroquia de Mormentelos (Vilariño de Conso) --donde está activo el mayor incendio de la historia de Galicia--, a las 16.26 horas; y otra en Verín, las 16.32 horas.

Además, en San Cibrao das Viñas, Naturgy informa de una incidencia desde las 22.58 horas del sábado, donde un incendio quema alrededor de 20 hectáreas en la parroquia de Rante.