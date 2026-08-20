El Sindicato Labrego Galego alerta a los alcaldes de las Rías Baixas de la "crisis" del sector vitícola

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) se ha reunido con los alcaldes de Salvaterra de Miño, Ponteareas, Crecente, As Neves, Arbo, A Cañiza, Salceda de Caselas, Tomiño y O Rosal para alertar de la "situación límite" de la viticultura en la comarca, dentro de la DO Rías Baixas.

El coordinador comarcal del SLG, Manuel González, ha indicado, en un comunicado, que el objetivo del encuentro fue trasladar la "necesidad de implementar medidas urgentes" para "revertir la situación crítica" del sector.

Asimismo, a la reunión también asistieron varios viticultores de la zona, con el fin de que los alcaldes escuchen de primera mano cómo afecta la "crisis" a sus explotaciones.

En la reunión expusieron los datos de la campaña facilitados por el Consejo Regulador y el sindicato presentó a los alcaldes el paquete de medidas que ya fue remitido por escrito a los ayuntamientos de la comarca.