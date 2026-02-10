SLG acusa a la Xunta de buscar de forma "encubierta" un acuerdo con las organizaciones agrarias sobre Mercosur

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha acusado a la Consellería de Medio Rural de buscar de forma "encubierta" un acuerdo sobre el acuerdo con Mercosur en una reunión con las organizaciones agrarias.

Así lo ha trasladado en un comunicado después de que a última hora de la tarde la Xunta informase de que, en un encuentro celebrado en esa misma jornada, había llegado a un acuerdo con los sindicatos agrarios sobre la nueva PAC, con peticiones al Ministerio y a la UE.

Al respecto, el sindicato ha informado de que en el orden del día figuraban dos puntos, la PAC y el acuerdo UE-Mercosur. Si bien ha indicado que en la PAC era para "ver si había acuerdo en el documento elaborado en el grupo trabajo", donde no hubo inconvenientes; los problemas surgieron en torno al acuerdo con Mercorsur.

Así, la Secretaria xeral del Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas (SLG-CCLL), María Ferreiro, ha indicado que desde la Xunta intentaron introducir este asunto "de una forma forzada" entre los responsables de las organizaciones agrarias presentes, que aseguraron que "ese tema no era para tratar en esa reunión, ya que hay posturas contrarias" y que no se iba a llegar a consenso.

Sin embargo, ha censuarado que la Consellería do Medio Rural trasladó en un comunicado que en la reunión se abordó la posibilidad de elaborar una declaración conjunta "de respaldo a una aplicación práctica reforzad del tratado, incluyendo una serie de garantías más específicas a poner en marcha por la UE, el Ministerio y la Xunta, a mayores de las cláusulas de salvaguarda que ya contempla el propio acuerdo".

Así las cosas, el SLG cuestiona que la Consellería tratase de "maquillar un tema con el otro". "Lo que realmente quería era intentar presentar una acuerdo común sobre el tema de Mercosur", ha censurado.

Por ello, crítica que la Xunta pretendiese obtener de forma "forzada y nada respetuosa" un documento conjunto de la postura del Consello Agrario Galego sobre este acuerdo para presentarle al Ministerio. "Dijimos que en este punto no puede haber ningún tipo de acuerdo ni de postura conjunta porque, tal y como manifestamos en el Consello Agrario del 16 de enero, el Sindicato Labrego Galego tiene una postura contraria a este acuerdo", ha indicado.

Además, ha asegurado que no fue la única, sino que los demás responsables de organizaciones agrarias también mostraron su opinión de que el tema de Mercosur no era un tema para tratar en esa reunión.