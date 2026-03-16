El SLG denuncia que 200 jóvenes "quedarán fuera" de las ayudas a la incorporación de la Xunta

Archivo - Varias vacas lecheras pastorean en la granja Casa Grande de Xanceda, a 26 de marzo de 2022, en Xanceda, A Coruña, Galicia, (España). Esta granja ecológica de yogures ha decidido poner en venta sus productos lácteos al crecer su stock por no pode - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) advierte de que unos 200 jóvenes "se van a quedar fuera" de las ayudas de la Xunta para facilitar la incoporación a explotaciones agrarias, y llevará el asunto a la Valedora do Pobo, para saber "si se ajusta a la normativa" la "no resolución" del expediente correspondiente a 2025.

Así lo ha señalado en rueda de prensa el secretario de acción sindical de la central, Brais Álvarez, quien ha informado de que hubo 380 solicitantes en la convocatoria del año pasado, dotada con 16 millones de euros, pero "supuestamente" la Xunta "iba a mejorarla" con la de este año.

Según ha explicado, "la consellería --Medio Rural-- mintió", toda vez que la orden recién publicada consta de unos 23 millones, de acuerdo con los datos de Álvarez, lo cual, según sus cálculos, "da para 530" beneficiarios, tomando de media unos 43.000 euros por incorporación.

Todo ello, en un contexto de falta de relevo generacional ante el cual SLG reclama la resolución del expediente del año pasado y "que se rectifique esta orden con carácter inmediato".

Por este motivo, Sindicato Labrego Galego llevará el asunto ante la Valedora y también evalúa si presentarlo ante la justicia, "para ver si se ajusta a derecho", ya que lo considera "inaudito".

"GRAN PREOCUPACIÓN" EN EL LÁCTEO

Junto al responsable de acción sindical ha comparecido la secretaria xeral de SLG, María Ferreiro, quien ha revelado que la "gran preocupación" por "preofertas" que bajaban el precio que las industrias ofrecen a los ganaderos por el litro de la leche para los nuevos contratos "ya se empieza a materializar", por ejemplo con la propuesta "clara" de Lactalis, que rebaja entre 2 y 5,5 céntimos el litro.

En un escenario de incremento de los costes de producción por la guerra en Oriente Medio, la central reclama una intervención de la Xunta, y anuncia una concentración el próximo lunes ante la planta de Lactalis en Vilalba (Lugo) "para mostrar que el sector es contrario a esta propuesta".

"PAC PARA QUIEN PRODUCE"

Por último, Brais Álvarez ha presentado las principales líneas de la propuesta que defiende SLG para la nueva política agraria común (PAC), que resume en una PAC "para quien produce".

Entre otras cuestiones, busca formular un sistema que consista en una ayuda a la renta. Asimismo, la organización dará la batalla por que la ley de cadena alimentaria "se implemente" con mesas de precios "vinculantes".